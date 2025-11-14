Да се премахне нотариалната такса при прехвърляне на коли, предлагат от ДСБ

„Демократи за силна България“ (ДСБ) предлага със законопроект да се премахне таксата нотариус при прехвърляне на коли. Основната цел на предложението е да се намали административната тежест за гражданите и бизнеса.

„България е единствената държава, при която, за да си прехвърлиш автомобила отиваш при нотариус. Това е измислена такса, която настояваме да се премахне. Запазваме опцията, който иска, да отиде при нотариус“, каза Йордан Иванов от ДСБ пред медиите в кулоарите на Народното събрание.

Той даде думата на колежката си от партията Моника Ангелова, която ръководи експертния екип по изготвяне на законопроекта. Тя заяви, че основната цел е да се въведе по-кратка, опростена и съобразена с европейската практика процедура.

„Предвиждаме алтернатива на нотариалното прехвърляне – договор в обикновена писмена форма, който може да се използва след прекратяване на регистрацията на автомобила или мотоциклета. Въпреки улеснението, всички необходими проверки остават и ще се извършват от държавата – от МВР„, посочи Ангелова.