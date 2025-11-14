Блиц контрол и редовен парламентарен контрол са в дневния ред на депутатите за днес, според гласуваната програма за работа на Народното събрание.

Съгласно правилника на парламента в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание.

Миналия петък, 7 ноември, блиц контролът не се проведе и поради служебни ангажименти на представителите на изпълнителната власт беше отложен за днес, 14 ноември. Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи тогава, че са постъпили писма от премиера Росен Желязков, от вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов, че поради неотложни ангажименти нямат да имат възможност да участват в заседанието. Поради това, в изпълнение на парламентарния правилник, министър-председателят и всички заместник министър-председатели ще отговарят на актуални устни въпроси в пленарното заседание на 14 ноември 2025 г. като точка първа.

В редовния петъчен парламентарен контрол ще участват вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов, както и министрите Манол Генов, Силви Кирилов, Петър Дилов, Жечо Станков, Иван Пешев, Георг Георгиев, Георги Тахов и Иван Иванов.