Протест пред ВМА заради прегазеното куче

Стотици протестиращи се събраха тази вечер пред Военномедицинска академия (ВМА), където работи специализантът Ненад Цоневски, който преди няколко дни прегази куче в столичния квартал „Разсадника“.

Последва протестно шествие до НДК, където протестиращите запалиха свещ в знак на солидарност към всички загинали животни:

„Да прегазиш животно и да го оставиш да умре, не е грешка. Това е съзнателен избор. Избор, който показва липса на съвест, на човещина, на всичко, което ни прави хора. Истинският лекар защитава живота във всяка негова форма“, казаха протестиращите.

