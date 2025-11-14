РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ЕК започна разследване срещу Google за дискриминация на медии в търсачката

ЕК започна разследване срещу Google за дискриминация на медии в търсачката

Европейската комисия започна официално разследване срещу Google, за да провери дали компанията нарушава правилата за равнопоставен достъп в търсачките, установени от Акта за цифровите пазари, предаде БНР. Съмненията са, че технологията site reputation abuse води до понижаване на класирането на новинарски сайтове и други издатели, когато те публикуват съдържание от партньори – практика, която е стандартна за монетизация.

Брюксел смята, че по този начин Google ограничава свободата на медиите да развиват бизнес модели и да работят с външни създатели на съдържание. Компанията от своя страна твърди, че мярката цели ограничаване на манипулативни практики при класирането.

Производството ще продължи до една година. Ако се установи нарушение, могат да бъдат наложени глоби до 10% от глобалния оборот на „Алфабет“, а при повторно нарушение – до 20%. При системни злоупотреби регламентът позволява дори принудителни структурни мерки като продажба на активи или забрана за бъдещи придобивания.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени