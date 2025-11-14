ЕК започна разследване срещу Google за дискриминация на медии в търсачката

Европейската комисия започна официално разследване срещу Google, за да провери дали компанията нарушава правилата за равнопоставен достъп в търсачките, установени от Акта за цифровите пазари, предаде БНР. Съмненията са, че технологията site reputation abuse води до понижаване на класирането на новинарски сайтове и други издатели, когато те публикуват съдържание от партньори – практика, която е стандартна за монетизация.

Брюксел смята, че по този начин Google ограничава свободата на медиите да развиват бизнес модели и да работят с външни създатели на съдържание. Компанията от своя страна твърди, че мярката цели ограничаване на манипулативни практики при класирането.

Производството ще продължи до една година. Ако се установи нарушение, могат да бъдат наложени глоби до 10% от глобалния оборот на „Алфабет“, а при повторно нарушение – до 20%. При системни злоупотреби регламентът позволява дори принудителни структурни мерки като продажба на активи или забрана за бъдещи придобивания.