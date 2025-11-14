Британската дерогация за „Лукойл“ показва, че действията на НС и правителството са правилни, смятат от БСП

Решението на Великобритания да свали санкциите и да даде дерогация до 14 февруари категорично показва, че действията на НС и на правителството са правилни.

Така депутатът от БСП Илиян Йончев коментира избора на Румен Спецов за особен управител на рафинерията на „Лукойл“ и преодоляното вето на президента върху закона, разширяващ правомощията на този особен управител.

Йончев заяви, че не приема критиките на опозицията срещу избора на Румен Спецов:

„Отговорът на Великобритания е ясен – Румен Спецов е подходящ за такъв специален управител на „Лукойл“. Щом партньорите са съгласни е ясно, че имаме краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели. Краткосрочната цел е да бъде назначена такъв особен управител и той да бъде приет от партньорите и да получим дерогация. Така че първата стъпка вече е направена. Очакваме оттук нататък Румен Спецов да покаже качествата си като добър финансист, какъвто показа и в приходната агенция и очакваме добри резултати. За нас е най-важно хората да имат гориво, държавата да има гориво и то да е на ниски цени“, каза той.