РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Британската дерогация за „Лукойл“ показва, че действията на НС и правителството са правилни, смятат от БСП

БСП: Британската дерогация за "Лукойл" показва, че действията на НС и правителството са правилни

Решението на Великобритания да свали санкциите и да даде дерогация до 14 февруари категорично показва, че действията на НС и на правителството са правилни.

Така депутатът от БСП Илиян Йончев коментира избора на Румен Спецов за особен управител на рафинерията на „Лукойл“ и преодоляното вето на президента върху закона, разширяващ правомощията на този особен управител.

Йончев заяви, че не приема критиките на опозицията срещу избора на Румен Спецов:

„Отговорът на Великобритания е ясен – Румен Спецов е подходящ за такъв специален управител на „Лукойл“. Щом партньорите са съгласни е ясно, че имаме краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели. Краткосрочната цел е да бъде назначена такъв особен управител и той да бъде приет от партньорите и да получим дерогация. Така че първата стъпка вече е направена. Очакваме оттук нататък Румен Спецов да покаже качествата си като добър финансист, какъвто показа и в приходната агенция и очакваме добри резултати. За нас е най-важно хората да имат гориво, държавата да има гориво и то да е на ниски цени“, каза той.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени