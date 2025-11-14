РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Правителството предлага Румен Спецов за особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим“

Правителството предлага изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов да стане особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим“. Това съобщиха министърът на икономиката Петър Дилов и министърът на правосъдието Георги Георгиев. Очакванията са Спецов да бъде вписан в Търговския регистър до понеделник. Назначението става възможно след влизането в сила на последните законови промени, уреждащи фигурата на особен търговски управител.

Промените бяха гласувани от парламента на 7 ноември, президентът Румен Радев наложи вето, но то беше отхвърлено на 13 ноември. Така окончателно се даде правомощие за назначаване на особен управител , който да упражнява разширен контрол върху дейността на „Лукойл Нефтохим“.

На парламентарния блицконтрол вицепремиерът Томислав Дончев посочи, че ключови ще бъдат разговорите със САЩ през следващите дни до 21 ноември — датата, на която влизат в сила новите американски санкции срещу „Лукойл“, „Роснефт“ и техните активи в чужбина.

