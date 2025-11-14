„ЛУКОЙЛ“ води преговори с потенциални купувачи на чуждестранните си активи

„ЛУКОЙЛ“ води преговори за продажба на чуждестранните си активи на няколко потенциални купувачи, обявиха компанията на 14 ноември. Конкретните подробности по сделката ще бъдат обявени след постигане на окончателни споразумения и получаване на необходимите регулаторни одобрения, уточняват от пресслужбата.

„Компанията се стреми да осигури непрекъснатата работа на активите си по време на продажбата и прехвърлянето им на нови собственици“, заявяват от „ЛУКОЙЛ“. „Това ще избегне риска от прекъсване на дейността и доставките на енергия за страните, в които оперира, както и ще запази работните места.“

На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ наложи санкции срещу „Роснефт“, „ЛУКОЙЛ“

и 34 от техните дъщерни дружества. Ограниченията включват замразяване на всички активи на компаниите в Съединените щати и забрана на американски организации да правят бизнес с тях.

В края на октомври „ЛУКОЙЛ“ обяви оферта от швейцарския търговец Gunvor за придобиване на чуждестранните активи на компанията. Седмица по-късно обаче търговецът оттегли офертата поради отказа на Министерството на финансите на САЩ да издаде лиценз.

В началото на ноември американските санкции срещу „ЛУКОЙЛ“ парализираха ключовия чуждестранен актив на компанията – гигантското нефтено находище „Западна Курна-2“ в Ирак, с резерви от 14 милиарда барела. Според Ройтерс руската компания е обявила форсмажор по този проект, след като иракската страна е спряла да извършва плащания.

Новината за преговори с потенциални купувачи подкрепи цената на акциите на „ЛУКОЙЛ“. Книжата на компанията на Московската борса се повишиха с 1.33% до 5020 рубли за акция.