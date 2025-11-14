„Възраждане“: Назначаването на особен управител на „Лукойл“ отваря пътя за дела срещу България

От партия „Възраждане“ коментираха решението на правителството да определи за особен управител на „Лукойл“ настоящия ръководител на приходната агенция Румен Спецов.

Според депутата Йордан Тодоров решението отваря път за водене на дела срещу България:

„На практика се потвърждава, че кражбата на активите на „Лукойл“ в България е в ход. Държавата не се държи като суверенен регулатор, а се държи като изпълнител на решенията на Пеевски. Ние няма да имаме човек, който да бъде управител в истинския смисъл на думата, а ще имаме ликвидатор на активите на „Лукойл“, което ще става по пазарни оценки, които ще се извършват най-вероятно отново от фирми, които са свързани с икономическия кръг около Пеевски. Това отваря широко вратите към държавата ни да бъдат заведени арбитражни дела и ние да бъдем принудени да плащаме след това милиарди не само за нанесените щети на активите на „Лукойл“, но и за пропуснати ползи“, каза той.