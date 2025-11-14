МААЕ не е регистрирала никакви ядрени опити по целия свят, казва Рафаел Гроси

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е регистрирала никакви признаци на ядрени опити по целия свят, заяви Рафаел Гроси, генерален директор на агенцията. Той направи това изявление в отговор на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за опити с ядрени оръжия от други страни.

„И според системата за мониторинг не е имало събития, показващи подобни опити, и се надявам, че това ще остане така и в бъдеще“, каза Рафаел Гроси пред репортери след разговори с генералния директор на „Росатом“ Алексей Лихачов в Калининград.

През последните няколко седмици

президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за необходимостта от провеждане на ядрени опити,

тъй като се твърди, че други страни, включително Русия и Китай, ги провеждат. На 5 ноември, на среща със Съвета за сигурност, Владимир Путин заяви, че не планира да се откаже от Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, но ако САЩ го нарушат, Русия трябва „да предприеме подходящи ответни мерки“.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ, на френски: Agence internationale de l’énergie atomique, AIEA; на английски: International Atomic Energy Agency, IAEA; известна и като МАГАТЕ) е автономна, международна организация, основана на 29 юли 1957 г. по инициатива на Организацията на обединените нации и Съединените щати за насърчаване на използването на атомната енергия за граждански цели и за предотвратяване на нейното използване за военни цели.

МААЕ като самостоятелна организация не е под прекия контрол на ООН, но агенцията изпраща своите доклади както на Общото събрание на ООН, така и на Съвета за сигурност. Функциите на МААЕ са заложени в нейния устав. Агенцията трябва да извърша дейността си в съответствие с политиката на ООН, насочена към постигането на „повсеместно безопасно разоръжаване“.

Основната идея, заложена в съществуването на агенцията, е тя да спомага за безопасното и мирно използване на ядрените науки и технологии.