Тримесечният доход средно на човек от домакинство расте до 3600 лв.

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин прогнози ръст продажби придобивания оборот бфб проекти Мак АД възнаграждения Елана слънчо смарт органик Емка печалба

Тримесечният общ доход средно на човек от домакинство през третото тримесечие е 3680 лв. и нараства с 9.8% спрямо същия период на 2024 година, показват данните от Националния статистически институт.

С най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58.1%), следван от парите от пенсии (29.4%) и от самостоятелна заетост (7.8%). Спрямо третото тримесечие на 2024 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 3.5 процентни пункта, а от пенсии намалява с 0.9 процентни пункта.

В номинално изражение през третото тримесечие в сравнение със същото тримесечие на миналата година доходите средно на лице от домакинство по източници се променят с различен процент:

  • от работна заплата нарастват от 1830 на 2137 лв. (с 16.8%);
  • от самостоятелна заетост се увеличават от 265 на 287 лв. (с 8.2%);
  • от пенсии се увеличават от 1015 на 1083 лв. (с 6.6%);
  • от социални обезщетения и помощи намаляват от 79 на 59 лв. (с 25.1%).

През третото тримесечие на 2025 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.4%, а делът на дохода от натура – 0.6 процента.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

