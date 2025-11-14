Тримесечният доход средно на човек от домакинство расте до 3600 лв.

Тримесечният общ доход средно на човек от домакинство през третото тримесечие е 3680 лв. и нараства с 9.8% спрямо същия период на 2024 година, показват данните от Националния статистически институт.

С най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58.1%), следван от парите от пенсии (29.4%) и от самостоятелна заетост (7.8%). Спрямо третото тримесечие на 2024 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 3.5 процентни пункта, а от пенсии намалява с 0.9 процентни пункта.

В номинално изражение през третото тримесечие в сравнение със същото тримесечие на миналата година доходите средно на лице от домакинство по източници се променят с различен процент:

от работна заплата нарастват от 1830 на 2137 лв. (с 16.8%);

от самостоятелна заетост се увеличават от 265 на 287 лв. (с 8.2%);

от пенсии се увеличават от 1015 на 1083 лв. (с 6.6%);

от социални обезщетения и помощи намаляват от 79 на 59 лв. (с 25.1%).

През третото тримесечие на 2025 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.4%, а делът на дохода от натура – 0.6 процента.