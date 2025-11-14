РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Обвинителният акт срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов влиза в съда

Никола Барбутов (в средата)

Обвинителният акт за корупционни престъпления срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и още трима души вече е в съда.

Предстои избор на съдия-докладчик по делото и насрочването на разпоредително заседание

Бившият заместник на столичния кмет Терзиев, експертите по обществени поръчки Петър Рафаилов и Соня Клисурска са обвинени за участие в организирана престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления. Четвъртата обвиняема – Росица Пандова, бивш зам.-кмет на район „Люлин“, отива на съд, защото е предложила на основния прокурорски свидетел по делото – кметът на „Люлин“ Георги Тодоров 2500 лв., за да възложи директно на определена фирма ремонта на двор на едно от училищата в района.

Петър Рафаилов и Никола Барбутов имат обвинения, че са предложили подкупи. Барбутов е предложил подкуп отново на Тодоров в размер на 6 процента от спечелени от посочени фирми обществени поръчки, а Рафаилов – на кмета на „Младост“, Ивайло Кукурин, в размер на 6% от поръчка за 5 млн. лв.

Тези проценти бяха част от запис, разпространен ден след ареста на бившия заместник-кмет. Не се чува, че парите трябва да бъдат върнати към партия „Продължаваме промяната“, член на която беше и Барбутов.

След задържането му той беше освободен от зам.-кметския пост, а политическата отговорност за скандала пое Кирил Петков, който подаде оставка като съпредседател на „Продължаваме Промяната“ и като депутат.  Бившият зам.-кмет и в момента е в ареста, след като получи многократно отказ за по-лека мярка за неотклонение.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.

Делото срещу друг кадър на „Продължаваме Промяната“ от вчера също е в Софийския градски съд. Прокуратурата внесе обвинителния акт и срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души – отново за корупционни престъпления.

Със системата за случайно разпределение на делата за съдия-докладчик е избрана Снежина Колева. Името ѝ влезе в публичното пространство преди дни покрай оправдателната присъда на двама бивши полицаи, „ескортирали“ и взели пари от дрогиран и пиян шофьор по Околовръстното, който впоследствие уби френски гражданин.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени