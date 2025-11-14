Обвинителният акт срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов влиза в съда

Обвинителният акт за корупционни престъпления срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и още трима души вече е в съда.

Предстои избор на съдия-докладчик по делото и насрочването на разпоредително заседание

Бившият заместник на столичния кмет Терзиев, експертите по обществени поръчки Петър Рафаилов и Соня Клисурска са обвинени за участие в организирана престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления. Четвъртата обвиняема – Росица Пандова, бивш зам.-кмет на район „Люлин“, отива на съд, защото е предложила на основния прокурорски свидетел по делото – кметът на „Люлин“ Георги Тодоров 2500 лв., за да възложи директно на определена фирма ремонта на двор на едно от училищата в района.

Петър Рафаилов и Никола Барбутов имат обвинения, че са предложили подкупи. Барбутов е предложил подкуп отново на Тодоров в размер на 6 процента от спечелени от посочени фирми обществени поръчки, а Рафаилов – на кмета на „Младост“, Ивайло Кукурин, в размер на 6% от поръчка за 5 млн. лв.

Тези проценти бяха част от запис, разпространен ден след ареста на бившия заместник-кмет. Не се чува, че парите трябва да бъдат върнати към партия „Продължаваме промяната“, член на която беше и Барбутов.

След задържането му той беше освободен от зам.-кметския пост, а политическата отговорност за скандала пое Кирил Петков, който подаде оставка като съпредседател на „Продължаваме Промяната“ и като депутат. Бившият зам.-кмет и в момента е в ареста, след като получи многократно отказ за по-лека мярка за неотклонение.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.

Делото срещу друг кадър на „Продължаваме Промяната“ от вчера също е в Софийския градски съд. Прокуратурата внесе обвинителния акт и срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души – отново за корупционни престъпления.

Със системата за случайно разпределение на делата за съдия-докладчик е избрана Снежина Колева. Името ѝ влезе в публичното пространство преди дни покрай оправдателната присъда на двама бивши полицаи, „ескортирали“ и взели пари от дрогиран и пиян шофьор по Околовръстното, който впоследствие уби френски гражданин.