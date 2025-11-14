Правителството официално назначи Румен Спецов за особен управител на „Лукойл“ в България

Министерският съвет прие решение, с което назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България.

Правителственото решение е прието неприсъствено, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

По-рано днес се проведе заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет относно избора за особен управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“, на което бяха изслушани доклади на компетентните министри и бе обявено предложението до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.

Румен Спецов е изпълнителен директор на НАП. Завършил е Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“.

В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в Националната агенция за приходите. Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС, прокуратурата и чуждестранни партньорски организации и служби. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство. От май 2021 г. до август 2022 г. също е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП, пише в биографията му, публикувана на сайта на НАП.