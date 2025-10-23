Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов се връща в ареста.

Софийският апелативен съд (САС) отмени определението на СГС за домашен арест и определи, че Барбутов следва да остане в ареста, защото има опасност да извърши друго престъпление.

Съдът прие още, че на този етап обоснованото предложение не само не е разколебано, но се подкрепя и от ново събрани доказателства.

Определението на съда е окончателно.

Преди седмица първоинстанционният съд промени мярката за неотклонение на Барбутов от „задържане под стража“ в „домашен арест“. След това постъпи жалба от защитата, с която се иска мярката да бъде изменена в по-лека, а от Софийска градска прокуратура внесоха протест, с който настояват Барбутов да остане за постоянно в ареста.

Никола Барбутов е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

Според съдебния състав не е разколебано обоснованото предположение за съпричастност към престъплението, за което е обвинен Барбутов, което се извежда от събраните по делото доказателства. Опасност от укриване няма, но има опасност да извърши престъпление.

Пред съда, в последната си дума, Барбутов поиска по-лека мярка за неотклонение, за да бъде със семейството си. Той каза, че не познава Соня Клисурска, също обвиняема по делото, както и че не е чувал за част от фирмите, които се споменават по разследването.