Фасадната законност е риск номер 1 пред България

Усещането, че „законът е врата в полето, през която минават само баламите” трудно ще ни напусне. Недоверието във върховенството на закона и настъпването на криза на държавността са най-големите рискове пред развитието на страната. Това стана ясно на конференция в УНСС, на която бяха представени резултатите от националното експертно проучване „Десетте най-важни риска пред развитието на България за следващите 10 години“. Проучването бе осъществено от екип в състав: доц. Янко Христозов – зам. ректор на УНСС, проф. Борислав Борисов, д-р Валентин Съйков – председател на „Гражданска инициатива България 2050“.

Във въпросника за изследването са били включени общо 32 риска, разделени на шест категории според сферите на обществения живот, към които се отнасят: икономически, социални, вътрешнополитически, екологични, технологични, геополитически. Някои от рисковете попадат стопроцентово в своите категории, други са гранични, каза Съйков.

Рисковете свързани с политическата система и институциите са доста по-широкообхватни от въпросите, определени като вътрешнополитически. Много от социалните рискове също не се вписват само в една категория. Те са свързани със засилване на дезинформацията и манипулацията на общественото мнение, поддържане на неприемливо високо ниво на корупцията, задълбочаваща се социална поляризация на обществото. Това коментира Валентин Съйков и добави, че в зависимост от функционирането на институциите са и някои от икономическите рискове, особено затруднения във функционирането на пенсионната и социално-осигурителната система, задълбочаване на регионалните различия, поддържане на висок бюджетен дефицит и изпадане в дългова криза.

Всъщност, като се изключат климатичните промени, почти няма риск от изследваните, към който работата на институциите да няма някакво отношение. Трябва да се отбележи, че дори и там, където държавата има скромни възможности за положителна намеса, нейните отрицателни действия и бездействия задълбочават проблемите в по-голяма степен, отколкото биха допринесли за разрешаването им. Такива са по-нататъшното влошаване на демографската ситуация в страната, влошаване качеството на природната среда, предизвикано от човешка дейност, технологичното изоставане на България спрямо останалите страни от ЕС, изоставане в темповете на икономическо развитие.

Фундаменталният въпрос за демографската криза у нас този път е отстъпил няколко места надолу и заема шеста позиция в класацията на експертите. Това в никакъв случай не бива да се възприема като подценяване на проблема, още по-малко като оценка за някаква положителна тенденция. Влошаването на демографската ситуация върви ръка за ръка с два други високо оценени риска: нереформираност и неефективност на системата на здравеопазването – на второ място и влошаване на системата на образованието – на седмо място.

Съвсем пряка е взаимната зависимост между демографската криза и четири риска, заемащи местата непосредствено след първата десетка: затруднения във функционирането на пенсионната и социално-осигурителната система (№11), дефицит на работна сила, включително на таланти за високотехнологичните сектори и научно-изследователската и развойна дейност (№12), задълбочаване на регионалните различия (№14) и задълбочаваща се социална поляризация на обществото (№15).

Демографията има отношение и към останалите социално-икономически рискове, а и към силата или слабостта на въоръжените ни сили. Затова тя трябва да остане в центъра на общественото внимание, защото без достатъчно на брой добре подготвени кадри никой специфичен проблем не може да бъде решен.

Топ 10