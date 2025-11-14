РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Фасадната законност е риск номер 1 пред България

незаконност, разрушаване на сгради

Усещането, че „законът е врата в полето, през която минават само баламите” трудно ще ни напусне. Недоверието във върховенството на закона и настъпването на криза на държавността са най-големите рискове пред развитието на страната. Това стана ясно на конференция в УНСС, на която бяха представени резултатите от националното експертно проучване „Десетте най-важни риска пред развитието на България за следващите 10 години“. Проучването бе осъществено от екип в състав: доц. Янко Христозов – зам. ректор на УНСС, проф. Борислав Борисов, д-р Валентин Съйков – председател на „Гражданска инициатива България 2050“.

Във въпросника за изследването са били включени общо 32 риска, разделени на шест категории според сферите на обществения живот, към които се отнасят: икономически, социални, вътрешнополитически, екологични, технологични, геополитически. Някои от рисковете попадат стопроцентово в своите категории, други са гранични, каза Съйков.

Рисковете свързани с политическата система и институциите са доста по-широкообхватни от въпросите, определени като вътрешнополитически. Много от социалните рискове също не се вписват само в една категория. Те са свързани със засилване на дезинформацията и манипулацията на общественото мнение, поддържане на неприемливо високо ниво на корупцията, задълбочаваща се социална поляризация на обществото. Това коментира Валентин Съйков и добави, че в зависимост от функционирането на институциите са и някои от икономическите рискове, особено затруднения във функционирането на пенсионната и социално-осигурителната система, задълбочаване на регионалните различия, поддържане на висок бюджетен дефицит и изпадане в дългова криза.

Всъщност, като се изключат климатичните промени, почти няма риск от изследваните, към който работата на институциите да няма някакво отношение. Трябва да се отбележи, че дори и там, където държавата има скромни възможности за положителна намеса, нейните отрицателни действия и бездействия задълбочават проблемите в по-голяма степен, отколкото биха допринесли за разрешаването им. Такива са по-нататъшното влошаване на демографската ситуация в страната, влошаване качеството на природната среда, предизвикано от човешка дейност, технологичното изоставане на България спрямо останалите страни от ЕС, изоставане в темповете на икономическо развитие.

Фундаменталният въпрос за демографската криза у нас този път е отстъпил няколко места надолу и заема шеста позиция в класацията на експертите. Това в никакъв случай не бива да се възприема като подценяване на проблема, още по-малко като оценка за някаква положителна тенденция. Влошаването на демографската ситуация върви ръка за ръка с два други високо оценени риска: нереформираност и неефективност на системата на здравеопазването – на второ място и влошаване на системата на образованието – на седмо място.

Съвсем пряка е взаимната зависимост между демографската криза и четири риска, заемащи местата непосредствено след първата десетка: затруднения във функционирането на пенсионната и социално-осигурителната система (№11), дефицит на работна сила, включително на таланти за високотехнологичните сектори и научно-изследователската и развойна дейност (№12), задълбочаване на регионалните различия (№14) и задълбочаваща се социална поляризация на обществото (№15).

Демографията има отношение и към останалите социално-икономически рискове, а и към силата или слабостта на въоръжените ни сили. Затова тя трябва да остане в центъра на общественото внимание, защото без достатъчно на брой добре подготвени кадри никой специфичен проблем не може да бъде решен.

Топ 10

  1. Недоверие във върховенството на закона
    Масовото усещане, че законът не се прилага еднакво за всички, води до институционална ерозия, отлив на инвестиции и продължаваща емиграция на младите и образованите хора.
    Корените на това недоверие са в политическата намеса в съдебната власт, липсата на прозрачност в дейността на прокуратурата, невъзможността да се създаде независим антикорупционен орган.
  2. Нереформираност и неефективност на здравеопазването
    Въпреки непрекъснато увеличаващите се средства българската здравна система продължава да работи при хроничен финансов и кадрови недостиг. Тя се характеризира с неравен достъп и ниска удовлетвореност на пациентите. Причините могат да се търсят във финансирането на принципа „брой дейности“, а не „резултати и качество“, в продължаващата емиграция на медицински кадри, в липсата на електронно здравеопазване и отлагането на националната здравна карта.
  3. Засилване на дезинформацията и манипулацията на общественото мнение
    Може да изглежда изненадващо, че този риск се включва в челната тройка, изпреварвайки много други дълбоки проблеми в обществото. Обяснението е в усещането, че са преминати всякакви приемливи граници на концентрацията на медиите в ръцете на тесни икономически и политически кръгове и използването им за откровено дезинформационни и манипулативни кампании. Информационната среда става все по-поляризирана и уязвима към тясно партийни и корпоративни влияния, което подкопава демократичните процеси и доверието в институциите.
  4. Поддържане на високо ниво на корупция
    Корупцията ерозира държавните институции, блокира икономическото развитие, демотивира бизнеса и гражданите. Контролните органи, които трябва да се борят против нея, се оказват в тежка зависимост от политическите кръгове, които държат властта. Това води до неравно прилагане на закона към „нашите хора“ и към останалите.
  5. Криза на държавността
    Подкопаването на легитимността на институциите и отказът на гражданите да участват в демократичните процеси застрашават основите на държавното управление. За това допринасят хроничната политическа нестабилност и липсата на реални алтернативи на управлението, корупцията и липсата на отчетност. Апатията на избирателите от неуспешните опити за оздравяване на процесите в държавата и слабата гражданска култура затварят кръга с ниско участие в избори.
  6. Влошаване на демографската ситуация
    Продължаващият спад на населението, застаряването и емиграцията водят до ускорено свиване на работната сила. Това заплашва с колапс на икономиката и срив в пенсионно-осигурителната, здравната и образователната системи. Няма политики, които да противодействат на ниската раждаемост и високата емиграция на млади хора. Не се работи за завръщане на българите от чужбина. По-слабо развитите региони продължават да се превръщат в демографски пустини.
  7. Влошаване на системата на образованието
    Спадащото качество на образованието у нас е дългогодишна тенденция, която се потвърждава и от международните оценявания. Недостатъчните умения на завършващите ученици и студенти подкопават конкурентоспособността на икономиката. Българската образователна система е жертва на управленски експерименти, които й наложиха икономическия интерес от бройките обучавани, а не от равнището на тяхната подготовка. Това води до ниско качество на обучението и изоставане от технологичните тенденции, липса на връзка между образованието
    и пазара на труда.
  8. Климатични промени
    Екстремните метеорологични явления като температурни аномалии, засушавания, наводнения и други се засилват от година на година. Те ще увеличават икономическите щети и човешките жертви, ако не бъдат овладени. Опасностите идват от недостатъчните адаптационни мерки и инвестиции в инфраструктура. Проблемите се увеличават от слабата организация за справяне с бедствията и липсата на култура за устойчиво управление на природните ресурси.
  9. Геополитически конфликти и влиянието им върху България
    Като член на ЕС и НАТО България е въвлечена в конфронтацията между основните геополитически и геоикономически центрове на сила в света. Тя носи риска да бъде потърпевша от политиките на налагане на санкции и мита, без да може да влияе особено върху вземането на решения. Ескалацията на регионални и глобални конфликти може да засегне още по-сериозно икономиката, сигурността и външната политика на страната. Тревожен фактор в това отношение е зависимостта от външни енергийни и икономически фактори.
  10. Лошо състояние на инфраструктурата
    Износената транспортна, водна и енергийна инфраструктура забавя икономическото развитие и задълбочава регионалните различия. Все по-ясно се усещат последствията от ниското ниво на поддръжка и липсата на стратегическо планиране. Те се дължат главно на политизирането на инфраструктурните проекти и ограниченото използване на публично-частни партньорства.
