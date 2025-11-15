РЕГИСТРИРАЙ СЕ
След преходния период: Доган подкрепи учредяването на „Алианс за права и свободи“

Учредителната конференция на новата партия „Алианс за права и свободи“ се проведе в София с присъствието на Ахмед Доган.

Заседанието беше открито от депутата Танер Али, който определи момента като исторически за учредителите, общността и България. Той посочи, че процесите след 3 юли 2024 година са довели до създаването на формацията, която стъпва върху ценностите, заложени от Ахмед Доган при основаването на ДПС. Присъствието на Доган, според него, е знак за приемственост и доказателство, че учредителите не се отклоняват от идеите и мисията на ДПС.

АПС си поставя за цел да защитава правата и свободите, равнопоставеността на гражданите, човешкото достойнство, както и мира и просперитета в страната и региона.

Преди конференцията инициативният комитет е публикувал проект на учредителна декларация в Националния електронен регистър и е открил подписка за създаването на партията, както изисква законът.

По предложение на инициативния комитет Севим Али бе избран за председател и водещ на заседанието, а Юлиан Мустафа и Диана Панайотова – за секретари. Изборът мина единодушно.

В края на изказването си Танер Али благодари на учредителите за солидарността и се обърна към Ахмед Доган с признателност, наричайки го гарант на идеологията и ценностите, около които се обединява новата формация.

През юли Доган обяви начало на тримесечен преходен период за създаване на нова политическа сила, която да бъде приемник на историческата мисия на ДПС.

