Съветът на ЕС и ЕП договориха бюджета за 2026 година: 192,8 млрд. евро за конкурентност, отбрана и миграция

Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент договориха бюджета на ЕС за 2026 година. Той предвижда 192,8 млрд. евро в ангажименти и 190,1 млрд. евро в плащания, като средствата ще подкрепят ключови приоритети – конкурентоспособност, отбрана, хуманитарна помощ и политика по миграцията, предаде БНР.

Най-голям дял отива за кохезионната политика – около 72 млрд. евро, следвана от средствата за природни ресурси и екология – над 56,5 млрд. евро. За единния пазар, иновациите и цифровизацията са отделени над 22 млрд. евро. За миграция са предвидени над 5 млрд. евро, а за сигурност и отбрана – почти 3 млрд. евро.

В бюджета е заложена и допълнителна гъвкавост, за да може ЕС да реагира при кризи – 715,7 млн. евро остават под таваните на разходите по Многогодишната финансова рамка 2021–2027 година.

Това е шестият бюджет в рамките на текущата МФР и ще бъде допълнен от средствата от фонда „ЕС от следващо поколение“, който приключва през 2026 година. Споразумението трябва да бъде окончателно одобрено от Европейския парламент и Съвета, като се очаква последният да го приеме на 24 ноември.