РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Съветът на ЕС и ЕП договориха бюджета за 2026 година: 192,8 млрд. евро за конкурентност, отбрана и миграция

Съветът на ЕС и ЕП договориха Бюджет 2026: 192,8 млрд. евро за конкурентност, отбрана и миграция

Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент договориха бюджета на ЕС за 2026 година. Той предвижда 192,8 млрд. евро в ангажименти и 190,1 млрд. евро в плащания, като средствата ще подкрепят ключови приоритети – конкурентоспособност, отбрана, хуманитарна помощ и политика по миграцията, предаде БНР.

Най-голям дял отива за кохезионната политика – около 72 млрд. евро, следвана от средствата за природни ресурси и екология – над 56,5 млрд. евро. За единния пазар, иновациите и цифровизацията са отделени над 22 млрд. евро. За миграция са предвидени над 5 млрд. евро, а за сигурност и отбрана – почти 3 млрд. евро.

В бюджета е заложена и допълнителна гъвкавост, за да може ЕС да реагира при кризи – 715,7 млн. евро остават под таваните на разходите по Многогодишната финансова рамка 2021–2027 година.

Това е шестият бюджет в рамките на текущата МФР и ще бъде допълнен от средствата от фонда „ЕС от следващо поколение“, който приключва през 2026 година. Споразумението трябва да бъде окончателно одобрено от Европейския парламент и Съвета, като се очаква последният да го приеме на 24 ноември.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени