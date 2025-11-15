САЩ планират продажба на F-35 на Саудитска Арабия и отчитат роля в предотвратяване на конфликт в Югоизточна Азия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обсъжда възможна сделка за продажба на изтребители F-35 на Саудитска Арабия. По думите му, Рияд проявява сериозен интерес към голям брой от произведените от „Локхийд Мартин“ самолети, предаде Ройтерс. Новината идва непосредствено преди предстоящото посещение на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман във Вашингтон, където се очаква да бъдат подписани ключови икономически и отбранителни споразумения.

Тръмп съобщи още, че е помогнал за предотвратяване на ескалация на напрежението между Камбоджа и Тайланд. Той каза, че е разговарял с премиерите на двете държави и е успял да запази крехкото примирие, договорено по-рано с посредничеството на САЩ. Президентът подчерта, че е „спрял война“, след като е предупредил двете страни, че могат да загубят търговските си привилегии, ако боевете продължат.

Напрежението между Камбоджа и Тайланд отново се покачи тази седмица, след като камбоджанският премиер съобщи за убит и ранени жители на погранично село при стрелба от тайландски войници. Териториалният спор между двете държави вече доведе до тежки сблъсъци през юли, при които загинаха десетки хора, но досега дипломатическият натиск на Вашингтон успява да задържи конфликта под контрол.