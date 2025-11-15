Тръмп намалява митата върху храни след изборни загуби на републиканците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп премахна митата върху голяма група селскостопански продукти – включително месо, кафе, шоколад, банани, домати и портокали, за да предотврати поскъпване на храните за американските потребители. Решението идва след изборни победи на демократите в ключови щати, където основна тема беше растящата цена на живота.

Тръмп заяви, че иска да намали цените на храните – рязък завой, след като доскоро твърдеше, че митата му не влияят върху инфлацията. Данни от Бюрото по трудова статистика показват, че цените на хранителните продукти са се повишили с 0,6% между юли и август – най-бързият ръст от октомври 2022 година.

По-рано администрацията обяви нови търговски споразумения, които премахват митата върху някои храни, внасяни от Аржентина, Еквадор, Гватемала и Ел Салвадор. САЩ разглеждат възможността за сключване на още подобни споразумения до края на годината.