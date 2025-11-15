Тази година няма да има коледни добавки за пенсионерите

Коледни добавки за пенсионерите тази година няма да има, тъй като бюджетът не позволява подобен разход. Това заяви зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ–СДС Деница Сачева в ефира на NOVA.

По думите ѝ, внесените в парламента три проектобюджета – на държавата, Националната здравноосигурителна каза и държавното обществено осигуряване, представляват почти финалния вариант, като големи промени не се очакват. Сачева подчерта, че управлението е стабилно и коалиционните партньори работят в синхрон, за да бъде приет бюджетът навреме.

Тя определи проектобюджет 2026 като единствения реалистичен вариант в сегашната икономическа и политическа ситуация. Според нея твърденията за 10-процентно увеличение на осигуровките са неверни, ставало дума за ръст от два процентни пункта, разпределени между работодател и работник. За заплата от 2500 лева това означавало около 20 лева повече за служителя, обясни Сачева. Това се налагало заради финансовото състояние на Националния осигурителен институт и е било предвидено така или иначе за следващите години.

Депутатът коментира, че част от бюджетните проблеми са „наследство от Асен Василев“, като смята, че той е превърнал дефицита от 3% в норма. По темата за бонусите в администрацията тя заяви, че предстоят сериозни реформи и преразглеждане на възнагражденията.

За избора на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов за особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим“ Сачева каза, че вярва в неговия професионален опит. И отбеляза, че Спецов работи в сферата на горивния контрол още от 2001 година и международните партньори очевидно имат доверие в него, което личи от бързо получените дерогации от Великобритания и САЩ. Шефът на НАП ще работи с екип и няма да взема решения еднолично. Основната цел е плавен преход, сигурни доставки, стабилни цени на горивата и безпроблемна работа на рафинерията.

Бъдещи решения, като продажба, доставки или цялостно управление на рафинерията, ще се вземат на ниво правителство, а не от особения управител. За НАП народният представител увери, че агенцията разполага с достатъчно капацитет да посрещне предстоящите ангажименти, включително тези, свързани с въвеждането на еврото.

На въпрос дали ще е необходима нова дерогация след април, тя отговори единствено: „Убедена съм, че Спецов ще се справи.“