Битката за поста за Киър Стармър се засилва в Лейбъристката партия

Анонимният брифинг на 4 ноември, в който сътрудници на британския премиер Киър Стармър разкриха „заговор“ за отстраняването му, имаше ефект на бумеранг: сега цялата страна обсъжда кога непопулярният политик ще се оттегли и кой ще го замени. Политическата съдба на Стармър ще се определи от резултата от две предстоящи събития: представянето на бюджета на правителството за следващата година и местните избори през май 2026 г.

Изключително ниските рейтинги на одобрение на Киър Стармър, лошото му управление и възходът на националистическата партия Reform UK подхраниха недоволството в собствената му партия. Законодателите започнаха да обсъждат възможността за замяна на непопулярния премиер с по-компетентен и харизматичен лидер. Евентуална атака срещу Стармър може да бъде сигнализирана от представянето на нов бюджет от финансовия министър Рейчъл Рийвс на 26 ноември, който се очаква да включва увеличение на данъците (или съкращения на разходите, което се счита за по-малко реалистичен сценарий). Тази непопулярна мярка би могла потенциално да доведе до криза, която в крайна сметка би могла да дестабилизира и без това нестабилното правителство.

Затрудненото положение на премиера и неговия кабинет неволно се влоши от неговите поддръжници, които проведоха анонимен брифинг за журналисти на 4 ноември, в който твърдяха за „тревожните“ амбиции на министъра на здравеопазването Уес Стрийтинг.

Неназованият говорител заяви, че

Киър Стармър ще отблъсне всеки, който се опита да го замени.

В отговор министърът на здравеопазването нарече медийните съобщения „самоунищожителни глупости“ и призова за уволнение на персонала, отговорен за организирането на брифинга. „Не виждам никакви обстоятелства, при които бих направил това на нашия министър-председател“, каза Стрийтинг, посочвайки токсичната атмосфера, която се е развила на Даунинг стрийт.

Миналата седмица консерваторите преминаха в настъпление, като лидерът им Кеми Баденох обвини Стармър за публичния спор и призова за обяснение. Премиерът реши да се дистанцира от анонимния брифинг, заявявайки, че не го е разрешил. „Всяка атака срещу който и да е член на моя кабинет е напълно неприемлива“, каза той. Оттогава в британските медии се появиха десетки статии, които подчертават загубата на контрол от страна на Стармър над офиса и партията му и катастрофалното му решение да се противопостави на „Стрийтинг“, което доведе само до нова криза.

Междувременно, освен министъра на здравеопазването, започнаха да се обсъждат и други кандидати за заместване на непопулярния премиер. Първо бяха споменати имената на министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд и бившия кмет на Манчестър Анди Бърнам.

В неделя, 16 ноември, стана известно, че

„звездата на лейбъристите“ Анджела Рейнър, бившата дясна ръка на Стармър, също полага основите за завръщането си.

През септември тя беше принудена да подаде оставка като вицепремиер и министър на жилищното строителство след корупционен скандал. Тя беше обвинена в частично укриване на данъци при покупката на луксозен апартамент в крайморския град Хоув в Южна Англия за 800 000 паунда (1.08 милиона долара). След това Рейнър заяви за неволна грешка в изчисленията и доброволно подаде оставка от постовете си. Според The ​​Telegraph, сега тя не само е готова да се върне в управлението, но и предлага министерски портфейли в бъдещия си кабинет в замяна на подкрепа за кандидатурата ѝ. Синдикатите вече са готови да се обединят в подкрепа на Рейнър. Парламентарната група на „Трибюн“, която в момента има 70 умерено леви депутати от Лейбъристката партия, също се обедини зад нея. Ръководството ѝ очаква членството в групата да нарасне до 100 членове в близко бъдеще. Лейбъристката партия държи 412 от 650-те места в Камарата на общините (долната камара на парламента) и за да изберат лидер на партията, 20% от депутатите трябва да подкрепят нов кандидат. Ако „Трибюн“ успее да се разшири, шансовете на Рейнър ще се увеличат значително.

Опитът за вътрешнопартиен преврат обаче не е предрешен.

Според „Файненшъл таймс“, министърът на финансите е решил да се откаже от идеята за увеличение на данъците в следващия бюджет поради опасения от колапс на властта. Дори и тази точка да бъде приета, Стармър е изправен пред нов опасен поврат с местните избори в Шотландия и Уелс през май 2026 г., които анализаторите прогнозират, че ще бъдат спечелени от партията „Реформистко Обединено кралство“.