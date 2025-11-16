Новият цар на „Лукойл“ – (не)лошата шега в една проблемно-завладяна държава

Решението на правителството да назначи Румен Спецов като особен управител на “Лукойл” в България, предизвика, без всякакви съмнения, гръмки реакции. Той бе представен от министъра на икономиката Петър Дилов, като “политически безпристрастен и професионалист” в различни правителства. Е, ако на това му се вика “политическа безцветност”, то атеистите щяха вече да са застанали пред някой вход на църква, кръстейки се.

Определено нелоша шега за начало на някой виц, но не и когато говорим

за огромна власт над активи. Малко по-късно – в предаването по БНТ „Панорама“ финансовият министър Теменужка Петкова сякаш се опита да поправи грешката – многократно обяви, че Спецов е бил поставен на поста в НАП от лидера на „Продължаваме промяната“ – Асен Василев.

Така културистът, назначен за шеф на НАП, бе провъзгласен за особения „цар“ на “Лукойл” у нас. Но може ли Румен Спецов да бъде особен управител на Лукойл? Отговорът не е толкова прост – под повърхността има подводни камъни, които могат да ни отклонят в съвсем друга посока.

Според Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, особеният търговски управител трябва да има не по-малко от 5 години професионален опит при управление в областта на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Звучи добре като изискване, но Спецов не може да се похвали с такъв стаж.

Какво се получава?

От едната страна на барикадата е опозицията, в това число и президентът Румен Радев, който разкритикува назначението на Министерския съвет с аргумента, че противоречи на закона. Имат ли основание? Абсолютно!

За да отвърне на упреците Дeница Сачева от ГЕРБ обяви, че изборът е коалиционен, а

по отношение на компетентността на Спецов, тя даде уверение, че той има нужната

експертиза. Освен това от думите на Сачева стана ясно, че особеният управител няма да управлява еднолично, а ще има цял екип.

По неофициална информация се обсъждат лица, свързани с лидера на ДПС-

НН Делян Пеевски. Все пак говорим милиарден бизнес, а Спецов има и не толкова безупречна репутация.

Според разследващия сайт BIRD фирмата “Гранекс Трейдър”, която в миналото е била управлявана от Спецов, има големи задължения към НАП за над 1 млн. лева. Той я продал на Даниел Николов, който изиграл ролята на “сламено лице”, на което се прехвърлят фирми с големи задължения. През 2022 г. прокуратурата започна наказателното производство по случая, което беше прекратено през януари 2025 г., информират от BIRD.

Освен това името на вече бившия №1 данъчен в държавата беше замесено и с купен от съпругата му имот в Дубай за 1.1 млн. лева.

Според имуществената декларация на Румен Спецов от 2022 г., става ясно, че

съпругата му е купила апартамента с площ от 120 кв. метра със заем от дубайска банка. Както се казва, човекът е случил на жена.. Голям късметлия той е и предвид факта, че България вече получи дерогации от САЩ и Великобритания.

Но той ще бъде късметлия, докато някой шумно и яростно не види в избора му класическо заобикаляне на закона.

В Закона за противодействие на корупцията четем: “Лице, което е заемало

публична длъжност, няма право в продължение на 1 година след освобождаването си да сключва договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества, ако в последната година е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол спрямо тях“.

Уж управляващите мислят за националния интерес, а в същото време го потъпкват с неспазване на законите. Само Спецов ли искаше да се кандидатира? А сега кой ще е начело на НАП? Нямаше ли други кандидати, които поне малко да разбират от производството на нефт и да са независими?

Възникват и още въпроси, но те рискуват да се превърнат в лоша шега на фона на проблемно-завладяната държава. Или както пееха някога съмишленниците на Слави Трифонов – :“Копелета гадни бяхме всичките, до един…” В действителност именно със Спецов изтече видеозапис, на който се вижда как той по време на купон – вероятно с колеги – е взел микрофона и припява куплета от песента „Копелета гадни“.