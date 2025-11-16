Божидар Божанов определи Бюджет 2026 като преразпределителен, корупционен и под контрол на Пеевски

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПП–ДБ Божидар Божанов определи Бюджет 2026 като „много лош“ и несоциален, подчертавайки, че той представлява просто преразпределение на средства от държавата в условия на висока корупция. Според него това преразпределение е неефективно в най-добрия случай и изцяло корупционно в сегашната ситуация.

Божанов заяви пред БНР, че бюджетът „взема от работещите, от бизнеса и от осигуряващите се“, за да бъдат захранени „каси“, контролирани от лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски и силовите структури, чиито заплати значително се увеличават. Той посочи и финансирането през Българската банка за развитие, което според управляващите е за общинската програма, но според него е под контрола на Пеевски чрез Министерството на финансите и регионалното министерство. Като пример даде кметове, които били притискани да се снимат с Пеевски „под герба“, за да получат средства за проблемите в общините си или за да се решат техни проверки.

По думите му, преразпределението на държавни средства е достигнало 46% от БВП – ниво, което според него е опасно и води страната към „сблъсък с айсберга“. Божанов твърди, че бюджетът за 2026 година не е на ГЕРБ, БСП или ИТН, а е „бюджетът на Делян Пеевски“, като припомня, че именно Пеевски и депутатът от ДПС-НН Йордан Цонев първи са излезли да го защитят.

Той изтъкна, че още през септември ПП–ДБ са изпратили до финансовия министър Теменужка Петкова пакет от около 30 предложения за реформи – от тавани на бонуси в публичния сектор, през борба с фиктивните хоспитализации, до дигитализация на ТЕЛК. А бюджетът за хора с увреждания (4 млрд. лева) не достига до реално нуждаещите се, затова системата трябва да бъде реформирана, ако управляващите настояват, че бюджетът е социален.

Народният представител от ПП-ДБ критикува и назначаването на шефа на Националната агенция за приходите Румен Спецов за особен управител на „Лукойл“, заявявайки, че той не отговаря на законовите критерии, тъй като опитът му като данъчен няма отношение към петролния сектор. И добави, че управляващите са приели текстове така, че назначението да не може да бъде обжалвано.

Положителното обаче е, че за следващите пет месеца рафинерията ще може да работи, но много грешки са допуснати, тъй като особен управител е можел да бъде назначен много по-рано. В този период трябва да се ограничат финансовите потоци към Русия, каквато е целта на санкциите, а крайната цел е рафинерията да бъде продадена на западен инвеститор, за да се премахне стратегическият риск от руски актив в България, смята Божанов.