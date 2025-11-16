Държавата ще прави пълен скрининг при евентуална продажба на активите на „Лукойл“ в България

Енергийният министър Жечо Станков заяви, че ако започне продажба на активите на „Лукойл“ в България, държавата ще прилага специален скринингов механизъм, ръководен от вицепремиера Томислав Дончев. По думите му, това звено, в което участва и представител на министерството, ще оценява дали потенциалният купувач е достатъчно стабилен и предвидим, за да не застраши националната сигурност.

В интервю за БНР Станков подчерта, че чрез ДАНС и въпросния комитет държавата разполага със 100% контрол и последна дума по всяка сделка, за да се гарантира сигурността на доставките. Ако компанията майка продаде европейските си активи, докато действа дерогацията за България, санкциите биха отпаднали и държавата няма да трябва да предприема действия. Ако това не се случи, България може да поиска удължаване на дерогацията, при условие че особен управител гарантира, че средства не се насочват към Русия.

Министърът напомни, че по закон особен управител трябва да получава разрешение от Министерския съвет за всяка конкретна стъпка. Станков отхвърли твърденията, че управителят може да действа самоволно, като подчерта, че правомощията му са строго контролирани. Той добави, че е научил за номинацията на шефа на Националната агенция за приходите Румен Спецов за тази позиция минути преди заседанието на Съвета по сигурност.

Станков обясни, че досегашният закон от 2023 година не е давал необходимите механизми особеният управител да предотвратява изтичане на финансови средства към компанията майка. Затова новите текстове са разработени на база на по-ранни материали от кабинета „Денков“ и дават възможност за пълен мониторинг на финансовите потоци. В сегашната ситуация проблемът не е в несъгласие на мениджмънта на рафинерията, а в това, че санкциите блокират достъпа му до банкови сметки и разплащания, което налага разширените правомощия на особения управител.

Министърът увери, че България разполага с горива за няколко месеца напред – шест месеца бензин, четири месеца дизел и два месеца авиационно гориво.

За идеята държавата да изкупи рафинерията, Станков заяви, че това е възможен вариант, но такова решение не може да бъде взето еднолично и не е обсъждано на ниво коалиция.