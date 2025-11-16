Повишението на цените за паркиране е било обсъждано още през 2016 година, заяви Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че повишението на цените за паркиране в синя и зелена зона е било обсъждано още през 2016 година, но е било отлагано твърде дълго. Той обясни пред БНР, че актуализацията отразява инфлацията от последните десет години и е част от по-широка политика за подредена градска среда. Терзиев подчерта, че реформата не цели да увеличава приходите в общия бюджет, а да въведе модел, при който част от средствата от платеното паркиране директно ще се връщат в районите за ремонт на тротоари, осветление, малка инфраструктура и нови паркоместа.

Според него изграждането на десетки хиляди нови паркоместа е финансово и пространствено невъзможно, затова регулирането е първата реалистична стъпка. Кметът допълни, че общината се фокусира върху дългосрочни инфраструктурни проекти — детски градини, училища, метро, подлези и зелени площи.

Терзиев коментира и кризата с почистването след изтичането на договорите за сметосъбиране. Той каза, че благодарение на предварителен кризисен план ситуацията е овладяна, въпреки големия мащаб, и благодари на доброволци и организации като „Гората БГ“. Поръчките за първа и седма зона вече са финализирани, а общината е подготвена за директно възлагане при нужда.

Кметът уточни, че води конструктивен диалог със Столичния общински съвет, макар че осигуряването на мнозинство понякога е предизвикателство. Той обяви и предстоящи поръчки за нови автобуси и тролейбуси до края на мандата. На въпрос за политическо бъдеще Терзиев отговори, че целта му е да бъде добър кмет и да изпълни програмата си.

Тази седмица СОС одобри новите цени за паркиране и разширяването на зоните от 5 януари 2026 година: 2 евро на час в синя зона и 1 евро в зелена, както и по-високи цени за винетни стикери на живущи.