От 5 януари 2026 г. паркирането поскъпва двойно, час в синя зона ще струва 2 евро, а в зелена 1 евро

От 5 януари 2026 г. платеното почасово паркиране в синя и зелена зона в София поскъпва двойно. Час паркиране в Синя зона ще струва 2 евро на час, цената за паркиране в зелена зона става 1 евро на час.

Променя се и работното време на зоните – синя зона ще работи от 9.00 до 21.00 ч., от понеделник до неделя, включително в празнични дни. Максимално позволеното времетраене на паркирането се увеличава от 2 на 3 часа. Зелена зона ще работи от 9.00 до 21.00 ч., от понеделник до събота, без празнични дни. Ще продължи да се паркира в нея за максимум 4 часа.

Цените на служебното паркиране се повишават близо 3 пъти. Служебно паркомясто в синя зона ще струва 800 евро на година, в зелена зона – 500 евро, 255 евро ще е служебният абонамент извън зоните. Ще бъде въведено и ограничение за максимално възможния брой паркоместа с режим на служебен абонамент в подзоните – до 10 процента. Очаква се всичко това да освободи много паркоместа за паркиране извън този режим.

Цените за годишните стикери за паркиране по местоживеене също се променят. За синя зона сумата става 150 евро – два пъти по-високо спрямо сега, за зелена зона – 100 евро – отново двоен ръст. Всички изадени винетни стикери остават валидни до дата на първоначално предвиденото изтичане, без да се доплаща.

Цените при месечните винетки ще са съответно 15.30 евро за синя зона и 10.20 евро за зелена зона. При втори автомобил цените ще са съответно – 30.60 и 20.40 евро.

За да се даде възможност на студентите, които имат автомобили, да си купят винетен стикер за паркиране след въвеждането на зелена зона в „Студентски“, за издаването им ще са нужни настанителна заповед или договор за наем на общежитие.

Слагане на скоба ще струва 30 евро, а вдигането от паяк – 76 евро.

Разширяване на зоните

Разширява се обхвата на зелената зона, като тя ще се увеличи и ще включва квартал „Банишора“, южната част на София до бул. „Каблешков“, „Гео Милев“, „Слатина“, „Изток“, „Изгрев“, част от „Дианабад“, „Коньовица“, „Студентски град“ и „Подуяне“.

В Банкя пък се въвежда жълта зона. Тя ще бъде безплатна за живущите в квартала, но но приходящите автомобили ще се таксуват с 0,50 евро на час в почивните и празнични дни.

Електромобилите също ще плащат

Електрическите автомобили, които в момента могат да паркират безплатно в зоните за платено паркиране, също ще бъдат обхванати от новите ограничения, но от 1 януари 2027 година. След тази дата собствениците им ще имат право на три часа безплатен престой, след което ще заплащат за всеки следващ час според тарифата на съответната зона. За електромобилите обаче няма да се прилага ограничението за максимален престой. Освен това техните собственици ще трябва вече да закупуват винетен стикер за паркиране.

За бизнеса car sharing също се въвежда режим, подобен на такситата. Те ще дължат годишна такса от 425 евро, който ще може да се заплаща на 2 вноски.

Как ще се израсходват приходите от зоните

Според разчетите реформите ще доведат до допълнителни приходи от около 75 млн. лв. годишно. Средствата ще отиват за ремонт на тротоари – 20 млн. лв., за строителство на паркинги и закупуване на превозни средства за градски транспорт – 20 млн. лв., за финансиране на градския транспорт – 20 млн. лв. и 15 млн. лв. за големи инфраструктурни обекти.

Новата наредба за паркиране в София не е просто промяна на цени, а мащабна реформа, която ще гарантира прозрачност и по-добро управление на приходите от паркиране, аргументираха се вносителите на доклада от „Продължаваме промяната-Демократична България“.

„Това не е просто промяна в правилата за паркиране или увеличение на цените, а цялостен пакет от мерки, в който ключова част е, че за първи път ще има яснота къде да се инвестират парите, събрани от граждани“, каза Бойко Димитров от „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Председателят на БСП в Столичния общински съвет Иван Таков обаче е на мнение, че това не е реформа в паркирането, а е „по-дълбоко бъркане в джоба на софиянци“.

Ако всички промени влизат в сила от 5 януари догодина, новите зони ще се разширяват поетапно, тъй като има нужда от технологично време.