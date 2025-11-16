Украйна ще получава газ през Гърция тази зима, очаква се подписване на двустранно споразумение в Атина, съобщи Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна ще осигури зимните си газови нужди чрез Гърция. По думите му, между Киев и Атина вече е подготвен договор за доставка на газ, който се очаква да бъде подписан по време на посещението му в гръцката столица. От гръцка страна засега няма официално потвърждение, но се очаква споразумението да стане факт в рамките на деня, предаде БНР.

Доставките ще бъдат възможни, тъй като Гърция сключи 20-годишен договор за внос на американски втечнен газ, който се приема на терминалите в Ревитуса и Александруполис. Оттам горивото ще бъде транспортирано по маршрут Гърция–България–Румъния–Молдова–Украйна.

По време на визитата Зеленски ще разговаря с гръцкия президент Константинос Тасулас, премиера Кириакос Мицотакис и председателя на парламента Никитас Какламанис. Очаква се Атина да постави въпроса за безопасността на гръцката общност в Одеса и да обсъди възможно продължаване на военните доставки за Киев. Заради мерките за сигурност гръцката полиция забрани демонстрации в Атина и ограничи движението в центъра.