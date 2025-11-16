Финландският президент Александър Стуб: Европа трябва да прояви издръжливост, мир в Украйна не се очаква преди пролетта

Спиране на военните действия в Украйна е малко вероятно преди пролетта. Това заяви финландският президент Александър Стуб в интервю за Асошиейтед прес, цитирано от БТА. Той подчерта, че европейските съюзници трябва да запазят подкрепата си за Киев въпреки корупционния скандал, който в момента разтърсва украинския енергиен сектор. По думите му, Европа ще се нуждае от sisu – финландска дума, означаваща търпение, издръжливост, за да премине през зимата, белязана от руски хибридни атаки и информационна война.

Стуб играе важна роля като посредник между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския лидер Володимир Зеленски. Като президент на страна с обща граница от 1340 км с Русия и исторически травми от конфликти с Москва, осъзнава високия залог. Той използва личните си контакти с Тръмп, с когото често общува и дори играе голф, за да го убеждава в необходимостта от подкрепа за Украйна. Финландският президент посочи, че може да предаде на американския си колега своя опит и анализ на поведението на Путин, като дори частично възприемане на тези съвети би било полезно.

Стуб изтъкна, че Зеленски трябва бързо да се справи с корупционния скандал, защото това отслабва позициите на Украйна и играе в полза на Русия. Той призова европейските държави да увеличат военната и финансова помощ, тъй като Москва постигала постепенни успехи на фронта. Според него не може да се очакват мирни преговори тази година, но би било добре първи процеси да започнат до март.

Финландският държавен глава очерта три ключови условия за евентуално примирие – гаранции за сигурността на Украйна, икономическо възстановяване и някаква форма на разбирателство по териториалните въпроси. За постигане на мир, счита той, е необходимо САЩ и Европа да увеличат натиска върху Путин, включително чрез използване на замразените руски активи и чрез засилване на военната подкрепа за Киев. Той приветства санкциите на Тръмп срещу „Лукойл“ и „Роснефт“, но отбеляза, че само те няма да променят хода на войната и че Украйна трябва да получи капацитет за удари срещу руската отбранителна индустрия.