Бездомните хора в София са в пъти по-малко, отколкото в други европейски градове

По предварителни резултати бездомните хора в София са значително по-малко, отколкото в други големи европейски градове, съобщават от общинския пресцентър. Данните са част от проекта „Европейско преброяване на бездомността“, финансиран от Европейската комисия.

Заместник-кметът по социални дейности и интеграция на хора с увреждания Надежда Бачева даде примери с град като Лион във Франция, където има 12 пъти повече бездомни, с Брюксел – 11 пъти повече, с Будапеща – 5 пъти повече и с Букурещ, където нямащите дом и останали на улицата са 3 пъти повече в сравнение с тези в София.

В рамките на проекта е събрана информация за това колко време хората са на улицата, в кои части на страната се събират най-вече, какво е здравословното им състояние, потребности и професии. Според това бездомните се разпределят на няколко групи – живеещи на улицата, обгрижени в кризисни центрове и бездомни – в центровете за временно настаняване.

В рамките на преброяването на бездомните на тях са им предоставени дрехи, обувки, храна.

“Точен брой на бездомните в София не може да се даде, защото данните се променят ежедневно”, отбеляза заместник-кметът по социални дейности и интеграция на хора с увреждания Надежда Бачева, цитирана от БТА. Тя подчерта, че през зимните месеци от Общината ще продължат да предлагат настаняване в центрове, топла храна и други помощи.

Бачева цитира и данни на Българския хелзински комитет, отпреди две години, според които в страната ни има 200 000 души без лични документи. Според нея тази тенденция се увеличава.