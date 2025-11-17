РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Бездомните хора в София са в пъти по-малко, отколкото в други европейски градове

Бездомните хора в София са в пъти по-малко, отколкото в други европейски градове

По предварителни резултати бездомните хора в София са значително по-малко, отколкото в други големи европейски градове, съобщават от общинския пресцентър. Данните са част от проекта „Европейско преброяване на бездомността“, финансиран от Европейската комисия.

Заместник-кметът по социални дейности и интеграция на хора с увреждания Надежда Бачева даде примери с град като Лион във Франция, където има 12 пъти повече бездомни, с Брюксел – 11 пъти повече, с Будапеща – 5 пъти повече и с Букурещ, където нямащите дом и останали на улицата са 3 пъти повече в сравнение с тези в София.  

В рамките на проекта е събрана информация за това колко време хората са на улицата, в кои части на страната се събират най-вече, какво е здравословното им състояние, потребности и професии. Според това бездомните се разпределят на няколко групи – живеещи на улицата, обгрижени в кризисни центрове и бездомни – в центровете за временно настаняване.

В рамките на преброяването на бездомните на тях са им предоставени дрехи, обувки, храна.

“Точен брой на бездомните в София не може да се даде, защото данните се променят ежедневно”, отбеляза заместник-кметът по социални дейности и интеграция на хора с увреждания Надежда Бачева, цитирана от БТА. Тя подчерта, че през зимните месеци от Общината ще продължат да предлагат настаняване в центрове, топла храна и други помощи.

Бачева цитира и данни на Българския хелзински комитет, отпреди две години, според които в страната ни има 200 000 души без лични документи. Според нея тази тенденция се увеличава.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени