Вземанията на лизинговите дружества нарастват до 7.27 млрд. лв. в края на септември

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на септември са общо 7.27 млрд. лв. (3.3% от БВП*) при 6.58 млрд. лв. (3.2% от БВП) в края на септември 2024 година. Те нарастват с 692.5 млн. лв. на годишна база и с 180.8 млн. лв. спрямо края на юни тази година. Това отбелязват от Българската народна банка.

Вземанията по финансов лизинг са 6.88 млрд. лв. в края на третото тримесечие, като нарастват с 651.7 млн. лв. на годишна база и със 178.3 млн. лв. спрямо второто тримесечие. Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори е 94.6% в края на септември и запазва нивото си спрямо септември миналата година. Сключените през третото тримесечие нови договори за финансов лизинг са в размер на 921.8 млн. лева. Обемът им нараства със 131.8 млн. лв. спрямо третото тримесечие на миналата година и с 27.7 млн. лв. спрямо второто тримесечие на тази година.

Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили са 3.74 млрд. лв.

в края на септември. Те нарастват с 20% (622.7 млн. лв.) на годишна база и със 164.9 млн. лв. в сравнение с края на второто тримесечие. Относителният им дял е 54.4% в края на септември при 50.1% година по-рано.

В края на третото тримесечие вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили са 1.45 млрд. лв., като нарастват с 34.2 млн. лв. на годишна база и с 13.3 млн. лв. в сравнение с края на юни. Относителният им дял е 21% в края на септември при 22.7% в края на същия месец на 2024 година.

В края на третото тримесечие вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване са 1.5 млрд. лв., като нарастват с 25.8 млн. лв. на годишна база и с 14.5 млн. лв. в сравнение с края на юни. Относителният им дял намалява от 23.7% в края на септември 2024 г. до 21.8% в края на същия месец на 2025-а.

В края на септември

вземанията по финансов лизинг от сектор „Нефинансови предприятия“ възлизат на 5.15 млрд. лева.

Те нарастват с 299 млн. лв. спрямо края на третото тримесечие на 2024 г. и с 69 млн. лв. спрямо края на юни. Относителният дял на вземанията от сектор „Нефинансови предприятия“ в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на септември е 74.8% при 77.9% година по-рано.

В края на третото тримесечие

вземанията от сектор „Домакинства и НТООД“ възлизат на 1.71 млрд. лева.

Размерът им нараства с 25.9% (350.8 млн. лв.) на годишна база и със 110.8 млн. лв. в сравнение с края на юни. Относителният дял на вземанията от сектор „Домакинства и НТООД“ в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 21.8% преди година до 24.8% в края на септември.

Вземанията по оперативен лизинг в края на септември са 394.8 млн. лв.,

като нарастват с 40.9 млн. лв. на годишна база и с 2.5 млн. лв. спрямо края на второто тримесечие.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял е 82.1% в края на септември при 82.8% в края на септември миналата година. Техният размер е 7.23 млрд. лв. в края на третото тримесечие, като нараства на годишна база с 491.3 млн. лв. и със 190.5 млн. лв. спрямо края на юни.

* При БВП за 2025 г. в размер на 219.599 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ), за 2024 г. – 204.91 млрд. лв. (данни на НСИ към 20 октомври2025 г.).