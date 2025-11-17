Кмет за един ден - нови иновации във варненската власт

След като екипът на арестувания варненски кмет Благомир Коцев обяви на 12 ноември, че той ще възстанови функциите си на градоначалник, без да има практиката на временно изпълняващ длъжността, сега има ново двайсет. Със своя заповед за заместване Коцев определи Снежана Апостолова за изпълняващ функциите кмет на Община Варна за 17 ноември.

Това е поредната заповед за заместване по полагаем отпуск, издадена от кмета Коцев от 8 юли насам, с която той посочва свой заместник като изпълняващ функциите. Въпросът е – не са ли изчерпани вече отпуските на арестувания градоначалник на морската ни столица?

Този въпрос сам по себе си отваря сериозен юридически казус. Принципно колко време може да отсъства един кмет, по какви причини и на какви отпуски има право?

И в Общинската избирателна комисия във Варна бе подаден сигнал, с който се иска да се провери дали платеният отпуск на Коцев не е вече изчерпан.

Така все повече се засилва усещането в гражданите, че Благомир Коцев наистина може да загуби поста си.

Преди минути стана ясно, че Благомир Коцев и Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор, като по думите на адвоката им Ина Лулчева това се дължи на факта, че делото е в съда.