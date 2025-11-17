Допълнителните 260 млн. евро за заплати в здравеопазването ще са за всички лечебни заведения

Първоначално обявените 260 милиона евро за заплати на младите лекари в проектобюджета на Здравната каса ще бъдат целево отпуснати за заплати на целия персонал в държавните, областните и общинските болници, както и в спешните центрове, психиатриите, регионалните здравни инспекции.

Това каза пред журналисти проф. Костадин Ангелов, депутат от ГЕРБ-СДС, зам.-председател на Народното събрание и председател на парламентарната комисия по здравеопазване.

По думите му в болниците трябва да бъдат достигнати нива за заплата на лекар без специалност – 150% от средната за страната, а на медицинските сестри – 125% от този размер:

„Това са допълнителни средства, които ще бъдат целево раздадени на лечебните заведения за постигане на нивата на работни заплати, извън клиничните пътеки. Няма да имат нищо общо с извършената дейност от съответните лечебни заведения.

Ще бъдат разпределени по методика, която да гарантира достигането на тези нива, които са разписани в закона. Тя в момента е готова и вероятно ще бъде резултат на решение на Надзорния съвет на Касата в следствие на приетия закон.

Всеки един изпълнителен директор или съвет на директорите, който не изпълни законова норма, подлежи на санкция“, коментира Ангелов, който присъства на форума „Лекарите, на които вярваме“.

Проектът на бюджет на Здравната каса за следващата година ще бъде разгледан на първо четене в здравната и бюджетната комисия на Народното събрание утре.