Сиярто предложи унгарската компания MOL да закупи дял в сръбската компания NIS

MOL

Унгарската петролна и газова корпорация MOL може да придобие дял в „Петролната индустрия на Сърбия“ (NIS). Това предложение беше направено от унгарския министър на външните работи и търговията Петер Сиярто. Съединените щати поискаха пълното излизане на руски акционери от NIS, за да се отменят санкциите.

„В Сърбия мажоритарният собственик на петролната компания е руски или мажоритарен руски капитал и те са обект на санкции, така че сърбите също трябва да направят нещо“, каза Сиярто в предаването „Час правда“ (излъчвано в YouTube).

Министърът смята, че MOL може да придобие дял в NIS, тъй като унгарската корпорация е „една от най-силните енергийни компании в региона“.

Съединените щати наложиха санкции срещу NIS в началото на 2025 година. Ограниченията влязоха в сила през октомври. Съсобствениците на рафинерията включват „Газпром нефт“ (44.85%) и сръбското правителство (29.87%).

На 11 ноември сръбският министър на енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович обяви, че руските собственици на НИС са готови да продадат дела си на трета страна.

