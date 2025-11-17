Джеф Безос ще бъде съизпълнителен директор на AI стартъпа Project Prometheus

Джеф Безос започва нова работа. Съобщава се, че той ще стане съизпълнителен директор (co-CEO) на Project Prometheus, нов стартъп, който той частично финансира. Точните планове на компанията все още са неизвестни, но фокусът й е върху изкуствения интелект (AI), който може да подобри производството в области, включително компютърната техника, автомобилите и аерокосмическата индустрия.

Финансиране и ръководен екип

Project Prometheus вече е един от най-добре финансираните стартъпи в ранен етап в света, с инвестиция от 6,2 милиарда долара, отчасти от самия Безос.

В допълнение към финансирането на начинанието, той ще помогне за управлението на компанията заедно със съоснователя Вик Баджадж. Баджадж е физик и химик, който преди това е работил в Google X, експерименталната „фабрика за лунни проекти“ на компанията, преди да ръководи здравнотехнологичната компания Verily, начинание, собственост на Alphabet, отделено от това подразделение.

Съобщава се, че Project Prometheus вече има близо 100 служители, включително бивш персонал от OpenAI, DeepMind и Meta.

С присъединяването на Безос към тях, това ще бъде първата му официална оперативна роля в компания, откакто се оттегли като главен изпълнителен директор на Amazon през 2021 година. Въпреки това, оттогава той проявява голям интерес към неговия съперник на SpaceX, Blue Origin, който миналата седмица завърши първото успешно кацане на своя ускорител New Glenn.

Четете още: Джеф Безос планира да продаде акции на Amazon за още 5 млрд. долара