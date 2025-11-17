Samsung обяви инвестиция от 310 млрд. долара за нови заводи и центрове за данни

Южнокорейският конгломерат Samsung Electronic обяви план за инвестиция от 310 млрд. долара за следващите пет години, основно в технологии за изкуствен интелект, за да задоволи нарастващото глобално търсене.

Планът включва нов завод за полупроводници Pyeongtaek Plant 5, който ще играе стратегическа роля в световната верига за доставки и местната екосистема на Южна Корея. Очаква се той да заработи през 2028 година.

Samsung SDS ще изгради два AI центъра за данни в Южна Джеола и Куми. В инвестиционния пакет влиза и Samsung SDI, проучващ производството на батерии от ново поколение, включително твърдотелни.

Бумът на AI увеличи печалбите на Samsung Electronics с над 30% през третото тримесечие на 2025г., а правителството планира да утрои разходите за AI догодина, целейки Южна Корея да стане една от трите водещи сили в сферата на изкуствения интелект след Съединените щати и Китай.