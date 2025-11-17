ЕС ще предупреди Лутник за разширения обхват на американските мита за стомана

Официални представители на Европейския съюз (ЕС) са обезпокоени, че стремежът на Съединените щати да разширят списъка с продукти от ЕС, подлежащи на по-високи мита за стомана и алуминий, може да влезе в противоречие с духа на търговското споразумение, което подписаха това лято. Търговската комисия на еврокомисар Марош Шефчович, както и министрите на търговията от 27-те държави членки на блока, ще повдигнат въпроса пред шефа на американското търговско ведомство Хауърд Лутник, когато се срещнат в Брюксел на 24 ноември, твърдят запознати с въпроса лица.

Посланиците на ЕС са се подготвили за интервенцията през миналата седмица. Търговското споразумение, договорено между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и стопанина на Белия дом Доналд Тръмп през август, трябваше да премахне голяма част от митническите ставки на общността върху американски стоки, като същевременно въведе таван от 15% за повечето европейски продукти, внасяни в Съединените щати. Европа обаче все още е застрашена от 50-процентно обмитяване на износа си на стомана и алуминий, както и на много други производни продукти, съдържащи металите.

Вашингтон преразглежда списъка с производни продукти, които са обект на по-високата митническа ставка, няколко пъти годишно. Брюксел е особено обезпокоен, че широкият спектър от стоки, засегнати от 50-процентното мито за метали, която в момента надхвърля 400 артикула, както и потенциалните нови, по-високи налози на различни сектори, ще разводнят търговското споразумение между ЕС и САЩ и договорения 15-процентен митнически таван, заявиха пожелалите анонимност източници. Този лимит се прилага и за автомобилите, а Брюксел чака с нетърпение гаранции, че той ще обхване и други сектори, които Вашингтон би могъл да засегне със секторни мита в бъдеще.

Като част от споразумението, малък брой стоки, произведени в блока, се ползват от по-ниски ставки, докато ЕК е представила законодателство за премахване на митата върху американски промишлени стоки и някои нечувствителни селскостопански експортни продукти. Прилагането на тези нормативи все още очакват одобрението на Европейския парламент, където законодателите са посочили включването на продукти, подлежащи на 50% мита върху метали, като основен източник на безпокойство.

ЕС смята, че духът на споразумението означава, че 15-процентната ставка трябва да важи за сектори извън автомобилите, фармацевтичните продукти, дървесните стърготини и дървесината, които са изрично посочени в сделката, според запознатите с въпроса субекти. Комисията, която се занимава с търговските въпроси от името на блока, иска също и квотна система, която би позволила определено количество от износа на метали да се обмитява по-щадящо, и да работи с Америка и други партньори по механизъм за по-добро регулиране на търговията, за да се избегне наводняването на пазарите им с евтин внос.

Шефчович ще се срещне и с търговския представител на Съединените щати Джеймисън Гриър на 23 ноември, съобщи друг източник, преди разговорите си с Лутник на следващия ден. От своя страна, Вашингтон настоява за правно обвързващо споразумение, подобно на тези, които е договорил с други, съобщиха добре информираните лице. Белият дом е изпратил предложения до Брюксел по-рано тази година за преразглеждане на регламентите на ЕС, за които твърди, че вредят на американския бизнес. Официалните американски представители също така лобират директно пред някои държави членки, добавят източниците.

Брюксел обаче не искал да се ангажира с правно обвързващо споразумение, тъй като това би усложнило процедурите му за одобрение, изисквайки по-голямо участие както от държавите членки, така и от парламента.

ЕС е сподели проект на план за действие с Вашингтон през миналата седмица, за да покаже постоянния си ангажимент към търговското споразумение, съобщиха запознатите с процеса лица. Планът обхваща пет области:

– Мита и достъп до пазара, включително намаляване на налозите за повече стоки;

– Въпроси на икономическата сигурност, като например селектиране на инвестиции, контрол върху износа и доставките на критични суровини;

– Сътрудничество в регулирането по въпроси като стандарти, цифрова търговия, технически бариери и други търговски оплаквания;

– Мониторинг на стратегическите покупки и инвестиции, които ЕС обеща да направи в областта на втечнения природен газ и чиповете;

– Сътрудничество в областта на стоманата и алуминия, където блокът иска да работи със САЩ за справяне с глобалния свръхкапацитет.