Тайванският ресторант Fong Wei Wu в Манила влиза в първия Michelin Guide за Филипините

В сърцето на Куезон Сити, Метро Манила, се крие малък и изключителен ресторант – Fong Wei Wu (豐味屋), който успя да привлече вниманието на Michelin. Това уютно заведение в домашен стил, открито от тайванката Линда, бе включено в първото издание на кулинарния справочник на Michelin за Филипините, сред едва 74 заведения, отличени с „Michelin Selected“.

Историята на Fong Wei Wu е вдъхновяваща. Линда е на около 60 години, пристига във Филипините през 2000 г., за да помогне на дъщеря си да подобри английския си. По време на петгодишния престой любовта ѝ към готвенето и свободното време я подтикват да отвори ресторант. Той започва с класически тайвански ястия като телешка юфка, свински ребра с ориз и задушено свинско с ориз. Въпреки предизвикателствата на чуждата страна и трудностите при стартирането на бизнес, Линда не се отказва и успява да превърне мечтата си в реалност.

За да усъвършенства уменията си, тя посещава курсове по тайванска кухня, ръководени от водещи готвачи, и внася редки съставки директно от Тайван – от соев и сусамов сос до doubanjiang (пикантна паста от ферментирал боб) и zha cai (вид мариновано стъбло на горчица)- за да запази автентичния вкус на ястията си.

В гида Michelin ресторантът е описан като „уютно семейно заведение, предлагащо домашна тайванска кухня“ с 15 – 20 ястия, които се променят ежедневно. Сред препоръчаните специалитети са пържените bihon – оризова юфка, пържена със свинско и зеле, покрита с ароматно смляно свинско, създаваща идеалната хармония между соевия умами вкус и сладостта на зеленчуците.

Историята на Fong Wei Wu е доказателство, че страстта, упоритостта и автентичността могат да превърнат малко семейно заведение в кулинарна звезда на международната сцена.