UBS обсъжда преместването на централата на банката с министъра на финансите на САЩ

Колм Келехър, председател на борда на директорите на UBS, най-голямата банка в Швейцария, и министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обсъдиха насаме възможността за преместване на централата на финансовата институция в САЩ предвид исканията на Берн за увеличение на капитала с 26 милиарда долара. Това съобщи Financial Times.

Според вестника, финансовата институция, базирана в Цюрих, „проучва планове за действие при извънредни ситуации за напускане на Швейцария, ако правителството не се откаже от тези нови капиталови изисквания“. Преговорите с Бесент са свързани с продължаващите усилия на Келехър да окаже натиск върху швейцарското правителство относно предложените изисквания, които UBS нарича крайни и непропорционални.

Ръководителите на кредитора твърдят, че новите изисквания надхвърлят тези, изисквани от световните банки,

и ще намалят конкурентоспособността му в международен план. Според източници, запознати с позицията им, те искат централата на банката да остане в Швейцария, ако парламентът бъде убеден да смекчи предложените изисквания. Въпреки това, те дори са готови да напуснат страната, ако ситуацията се провали.

През 2023 г. UBS придоби конкурента си, Credit Suisse, който преди това преживя отлив на депозити. Поради необходимостта от интегриране на банката в своята система, UBS обяви необходимостта от намаляване на разходите с 5.5 милиарда долара и съкращаване на приблизително 3000 работни места в Швейцария.

Финансовата група също така обяви намерението си да премахне напълно марката Credit Suisse, след като интеграцията ѝ приключи до 2025 година.