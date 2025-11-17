В Германия обсъждат евентуален разпад на управляващата коалиция

Блокът Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) обмисля напускане на коалицията си със Социалдемократическата партия на Германия (ГСДП), научи Bild. Според портала обсъжданият сценарий включва преход към правителство на малцинството под ръководството на канцлера Фридрих Мерц.

Според Bild, ръководството на ХДС/ХСС обсъжда идеята за приемане на бюджета за 2026 г. през Бундестага в координация със ГСДП, за да се осигури финансиране за ключови проекти. След това те планират рязко да затегнат позицията си по спорни въпроси, предимно по отношение на увеличението на данъците, считано от следващата година.

Някои членове на парламента, се казва в статията, са убедени, че управляващата коалиция „няма да оцелее до края на мандата си“.

„Краят на коалицията не е цел на нашата политика, но затова трябва да сме готови да го приемем“,

заяви неназован член на парламента от ХДС/ХСС. В същото време лидерът на ХСС Маркус Сьодер отбеляза, че правителство на малцинството няма да постигне почти нищо.

При сключването на коалиционното си споразумение, ХДС/ХСС и СДПГ заобиколиха няколко фундаментални въпроса, които биха могли да доведат до разногласия. Това обаче скоро доведе до спорове в рамките на коалицията. По-конкретно, те бяха предизвикани от желанието на СДПГ да повиши данъците за богатите граждани.