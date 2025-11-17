Румен Спецов пое контрола върху четирите дружества на „Лукойл“ в България

Румен Спецов вече е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Заедно с швейцареца Евгени Маняхин той вече е сред законните представители на дружеството. Спецов идва на позицията от поста изпълнителен директор на НАП, а вицепремиерът Томислав Дончев определи назначението му като „логично“.

В Управителния съвет на дружеството, чийто мандат изтича на 21 юни 2026 година, влизат Димитър Добрев, Росен Григоров, Станимир Буланов, Евгени Маняхин и Александър Георгиев.

Надзорният съвет е в състав Александър Величков, Булат Субаев, Корнелис Питер ван де Путте и Цветан Цирков.

Премиерът Росен Желязков заяви в събота, че пред правителството стои важната задача да осигури навременната нормална доставка на нефт, да има безпрепятствени процеси по преработката и дистрибуцията. „Разчитам, че особеният управител и екипът му, който ще подбере, чрез предпоставките, които са предвидени в закона, ще внесе необходимото успокоение“, подчерта министър-председателят.

До избора и назначаването на Румен Спецов като особен търговски представител на “Лукойл Нефтохим Бургас“ се стигна след извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет в петък. Пристъпването към процедурата стана възможно с публикуването в „Държавен вестник“ на измененията на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Извънредните изменения в законодателството бяха гласувани на 7 ноември на две четения в едно заседание. На 12 ноември президентът Румен Радев наложи вето върху промените, а ден по-късно то беше отхвърлено от парламента със 128 гласа „за“, 59 „против“ и без „въздържал се“.

В петък дойдоха новини, свързани с възможността “Лукойл Нефтохим Бургас“ да продължи временно своите всекидневни операции и след 21 ноември, когато в сила влизат наложените санкции върху двете руски компании и техните задгранични активи „Лукойл“ и „Роснефт“. Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“. Издаденият лиценз важи до 14-и февруари.

Часове по-късно същия ден Министерството на финансите на САЩ също съобщи на своя уебсайт, че е издало лиценз, който отваря пътя към преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на „Лукойл“. Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 година.