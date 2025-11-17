Тайните на здравословното остаряване

Остаряването е повече свързано с поддържане на сила, отколкото с външен вид. Ако целта ви е да остарявате здравословно и да запазите подвижността си, разгледайте този списък, одобрен от експерти – включва хранителни трикове и упражнения.

Обикновено с напредването на възрастта подвижността намалява. Хората стават по-зависими и имат нужда от грижа за основни дейности като придвижване или обличане. Но определени навици могат да ви помогнат да останете гъвкави и независими.

Д-р Майк Ройзен, експерт по дълголетие и почетен директор „Уелнес“ в Cleveland Clinic разкрива, че навиците, които човек следва през живота си, определят как остарява. Тези избори включват хранене, упражнения и други ежедневни практики, свързани с благополучието.

Направете храната си „като дъга“.

Първият съвет на д-р Ройзен е да се храните „като дъга“, т.е. да включвате много зеленчуци и храни в различни цветове, защото според него всеки цвят предлага „своя собствена защита“. Целта на „дъговата чиния“ е да получите максимално разнообразие от хранителни вещества.

„Яжте цветовете на дъгата, за да остарявате добре. Когато чинията ви изглежда като палитра, не просто я правите красива — осигурявате на тялото си пълния спектър от хранителни вещества, от които се нуждае, за да остане младо по-дълго“, казва той.

Ето неговите препоръки за различните групи храни и тяхната стойност:

Червени: Доматите, ягодите и динята са богати на естествени съединения, които подпомагат здравето на сърцето и намаляват възпаленията.

Оранжеви и жълти: Моркови, тиква, сладки картофи и манго — отлични за очите, кожата и имунитета.

Зелени: Спанак, броколи, кейл и зелен фасул — подпомагат детоксикацията и укрепват клетките.

Сини и лилави: Боровинки, къпини, патладжан и сливи — богати на антиоксиданти, които защитават мозъка и забавят стареенето.

Бели и кафяви: Гъби, чесън и лук — подсилват имунитета и поддържат сърдечното здраве.

Гъби, чесън и лук — подсилват имунитета и поддържат сърдечното здраве.

Следващият основен принцип е да останем активни. Заседналият начин на живот ускорява стареенето, намалява подвижността и силата и увеличава риска от болести. Ключът към здравословното остаряване е редовното движение.

Ето 5 упражнения, които д-р Ройзен препоръчва като част от балансирана фитнес рутина:

Ходене: 30 минути бързо ходене на ден поддържат сърцето и мозъка млади. Силова тренировка: Леки тежести или упражнения със собствено тегло запазват мускулите и костите здрави. Упражнения за баланс: Например стоене на един крак или тай чи — подобряват стабилността и предотвратяват падания. Йога: Запазва гъвкавостта на ставите, облекчава движението и поддържа лекота в тялото с годините. Упражнения за коре с дълбоко дишане: Подобряват стойката, увеличават притока на кислород и поддържат тялото и ума енергизирани.

Накрая д-р Ройзен подчертава ежедневните избори, които играят ключова роля за дългосрочното здраве. С времето те определят как функционират тялото и умът.

Ето четирите навика, които експертът препоръчва:

Приоритизирайте съня: 7–8 часа дълбок, непрекъснат сън — това е времето, когато тялото извършва истинската си „ремонтна работа“. Управлявайте стреса: Благодарност, осъзнатост или няколко бавни вдишвания — значително забавят стареенето отвътре. Поддържайте връзки: Грижете се за приятелствата и семейството — човешката връзка е едно от най-силните „лекарства“ за дълголетие. Познайте здравните си показатели: Следете кръвно налягане, кръвна захар и обиколка на талията — превенцията и информираността ви дават контрол.

