Информационната кампания на НОИ за приемането на еврото обхвана 120 социални услуги

Над 120 социални услуги за стари хора са посетили служителите на Националния осигурителен институт (НОИ) в рамките на информационната кампания на институцията за превалутирането на социалноосигурителните плащания след влизането България в еврозоната, съобщиха от ведомството.

Експертите от цялата страна са провели разяснителни срещи със стотици обитатели на домове за стари хора, дневни центрове за стари хора, центрове за настаняване от семеен тип за стари хора и други. По време на разговорите е обяснен процесът на превалутиране на осигурителните плащания. Посочени са и мерките, които всеки може да предприеме, за да не стане жертва на измама по време на преминаването от едната валута към другата.

Освен към социалните домове,

информационната кампания на НОИ е насочена и към жителите на малките и средните населени места.

В регионалните офиси са сформирани мобилни екипи, които в координация с кметовете обикалят селищата, за да предоставят от първа ръка информация по темата на техните жители. Под формата на посещения на пенсионерски клубове и организирани срещи на общинско ниво се провеждат ползотворни беседи. На тях служители от териториалните поделения на института отговарят на всички актуални въпроси на гражданите с цел противодействие на всякакви опити за дезинформация и намаляване на притесненията у гражданите относно това какво ще се случи с техните пенсии и обезщетения след 1 януари 2026 година.

В ход е и съвместната инициатива „Пенсиите в евро“ на НОИ и омбудсмана на Република България, насочена към възрастните хора в малките населени места в страната. Институцията продължава да участва и в комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България на Министерство на финансите.

Информационната кампания на НОИ не включва посещения по домовете на възрастните хора

или някакъв друг вид разяснения извън споменатите активности. Всеки опит за подобни действия от името на институцията трябва да бъде приеман за опит за подвеждане на хората и може да доведе до неприятни за тях последствия. Ако имат въпроси по темата за превалутирането на пенсиите и обезщетенията, гражданите могат да посетят териториалните поделения на НОИ или да се свържат с института по електронна поща или чрез Контактния център.