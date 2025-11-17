РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тейлър Суифт се превърна в най-успешната изпълнителка в историята

Тейлър Суифт

Американската певица Тейлър Суифт се превърна в най-успешната изпълнителка в историята, измествайки Мадона от първото място. Тези данни са представени в глобалната класация на авторитетния ресурс ChartMasters.

Класацията се основава на сложен показател – еквивалентни продажби на албуми (EAS). Според изчисленията, резултатът на Суифт е 253.4 милиона EAS, което е само с 0.1 милиона повече от този на Мадона. Това постижение позволи на певицата да се издигне до пето място в общата класация на всички музиканти, където по-високо са само The Beatles, Майкъл Джексън, Елвис Пресли и Queen.

Успехът на Суифт се потвърждава и от другите ѝ проекти.

Мащабното ѝ турне The Eras Tour се превърна в най-печелившото турне в историята, а личното ѝ състояние се оценява на 1.6 милиарда долара, което я прави най-богатата жена в музикалната индустрия.

Американската кънтри и поп певица започва кариерата си още като тийнейджърка.

Ранен диск на Тейлър Суифт e продаден за 12 500 долара на търг

Дебютният ѝ сингъл Tim McGraw излиза през лятото на 2006 г., а първият ѝ албум, носещ нейното име, излиза на 24 октомври 2006 година. От него са продадени повече от 61 хиляди копия през първата седмица. Албумът достига до №1 в Billboard Top Country Albums и №5 в Билборд 200. 

