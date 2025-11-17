Унгарски компании може да се интересуват от активите на „Лукойл“ в България

Унгарски енергийни компании може да се интересуват от придобиване на активите на „Лукойл“ в България, които руският собственик е принуден да продаде поради американските санкции. Унгарският външен министър Петер Сиярто обяви това по време на участие в предаването „Часът на истината“ в YouTube.

„Активите на Лукойл са руска собственост и продажбата им трябва да бъде договорена с компанията. Ако разбираме правилно, американците дадоха разрешение с мотива, че трябва да се проведат преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“, включително в България. Ясно е, че унгарските икономически участници в енергийния сектор може да се интересуват от подобни преговори. Ако се нуждаят от подкрепа, ние ще ги подкрепим, тъй като ефективната дейност и регионалното укрепване на унгарските енергийни компании може да се счита за национален икономически интерес“, каза министърът.

Той не уточни кои унгарски компании биха могли да се интересуват

от закупуване на чуждестранните активи на „Лукойл“. MOL притежава големи рафинерии в Унгария и Словакия. Същевременно Сиярто отрече съобщенията, че наскоро се е срещнал с българския президент Румен Радев в София, за да обсъдят конкретно евентуална сделка за активите на „Лукойл“.

На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу „Роснефт“, „Лукойл“ и техните дъщерни дружества, но позволи сделки с тях до 21 ноември. Миналата седмица отсрочката от пълното налагане на санкции беше удължена до 13 декември, за да се даде възможност на партньорите да завършат взаимодействията си с тези компании. Един от лицензите, издадени от Министерството на финансите на САЩ, позволява сделки, свързани с дъщерните дружества на „Лукойл“ в България, до 29 април 2026 година.

Представители на „Лукойл обявиха на 14 ноември, че компанията преговаря за продажбата на чуждестранните си активи с няколко потенциални купувачи и ще обяви сделката, след като бъдат постигнати окончателни споразумения.