Мая Манолова готви съдебна жалба срещу цената за паркиране в синя и зелена зона в София

„Столична община се превръща в спекулант. Превалутира 1 лев за 1 евро“, обяви лидерът на „Изправи се.БГ“

Лидерът на гражданската платформа „Изправи се.БГ“ Мая Манолова обяви, че подготвя съдебна жалба срещу решението, с което е увеличена двойно цената за паркиране в така наречените „синя“ и „зелена“ зона в София, а обхватът на двете зони е разширен.

„Подготвяме жалба до административния съд и сигнал до областния управител срещу решението на Столичния общински съвет за повишаване цената на синя и зелена зона в София от 2 лева на 2 евро и от 1 лев на 1 евро и срещу разширяването обхвата на зоните за платено паркиране. Решението е незаконно“, заяви Манолова.

Според Мая Манолова решението е незаконно. Столичният общински съвет прегазва няколко закона – Административно-процесуалния кодекс, Закона за нормативните актове, Закона за движение по пътищата, Закона за въвеждането на еврото и собствените си правила.

По думите на Манолова, най-същественото нарушение е липсата на финансова обосновка за предложеното повишение на цената. В доклада е посочено подробно колко ще струва прилагането на решението – 11 млн. лв, които ще отидат към фирми за нови табели с новите цени, колчета, обозначаване на паркоместата за платено паркиране. Но какви са финансовите причини за драстичното повишаване на цените и обхвата на зоните, както и допълнителните приходи за какво ще се използват – няма нито дума в мотивите.

От увеличението, според нея, ще спечелят и мобилните оператори, тъй като Столичният общински съвет отменя хартиените талони за плащане на синя и зелена зона.

„Възрастните шофьори да му мислят, но ще се облажат мобилните оператори с нови и нови СМС-и“ предупреди Мая Манолова.

„Ако гледаме детайлно закона за въвеждане на еврото можем да кажем, че Столичния общински съвет става спекулант. Защото превалутирането на цената от 1 лев на 1€ е абсолютно необосновано икономически. Така правят спекулантите, така прави и Столична община“ – беше категорична бившият омбудсман.

От „Изправи се.БГ“ призовават гражданите да се присъединят към съдебната жалба, като пишат на e-mail-а на гражданската платформа – [email protected].

„Нека дадем урок на Столична община, която пренебрегва интереса на столичани, като нагло им бърка в джоба, и обгрижва приближените си фирми“ – завършва Манолова.