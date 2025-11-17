Три министерства с протокол, който въвежда нови правила за действие при навлизане на мечки в населени места

Във връзка със зачестилите случаи на навлизане на мечки в населени места е разработен и официално утвърден нов протокол, който регламентира действията на компетентните институции при подобни ситуации.

Документът е подписан от министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, министъра на вътрешните работи Даниел Митов и министъра на околната среда и водите Манол Генов, съобщиха от земеделското министерство.

Новият протокол създава ясен и координиран ред за реакция при появата на мечки в урбанизирани територии. Тъй като действащото законодателство към момента не позволява използване или носене на огнестрелно оръжие в населени места, документът има ключово значение за легитимирането на всички действия по обезопасяване на района и прогонване на дивите животни.

Чрез него се предоставя единен подход за необходимите действия, които горските структури, органите на МВР и експертите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) трябва незабавно да предприемат.

Тези действия включват уведомяване на заинтересованите лица, обход на района, даване на инструкции за обезопасяване и прогонване на съответното животно или, ако се е оттеглило, наблюдение на района до 72 часа. Целта е да се гарантират безопасността на гражданите и ефективното управление на рискови ситуации, без да се застрашава животът на животните.

С подписването на документа трите министерства обединяват усилията си в отговор на повишената активност на мечките през есенно-зимния сезон, когато животните активно търсят храна и рискът от навлизане в населени места нараства.

Новият протокол осигурява бързи мерки и по-добра координация между институциите, като по този начин държавата реагира по-ефективно на възникващите случаи.

По-рано днес беше съобщено, че в Карлово са осигурени денонощни патрули заради забелязана в града мечка.