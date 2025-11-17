РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Всички полети в САЩ вече са възобновени

Делта Еърлайнс Delta Airlines

Федералната авиационна администрация на САЩ обяви премахването на всички ограничения за летищата, наложени по време на спирането на дейността на правителството.

След повече от 40 дни криза, членове на Конгреса от Републиканската и Демократическата партии постигнаха бюджетно споразумение, което позволи приемането на законопроект, удължаващ държавното финансиране до 30 януари. Доналд Тръмп подписа документа на 12 ноември, възобновявайки работата на всички федерални служители, включително летищните работници.

„Мисля, че системата за въздушен транспорт трябва да се върне напълно към нормалното до този уикенд“,

коментира новината главният изпълнителен директор на Delta Air Lines Ед Бастиан.

Много експерти в САЩ се опасяваха, че спирането на дейността може да наруши плановете на американците да посетят семейството си за Деня на благодарността, който се пада на 27 ноември тази година. 

По време на спирането на дейността на правителството в цялата страна бяха отменени или забавени приблизително 10 000 полета, а частни самолети не успяха да кацнат на някои летища. Delta Air Lines беше най-силно засегната: 52% от полетите ѝ бяха отменени или забавени.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени