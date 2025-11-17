Всички полети в САЩ вече са възобновени

Федералната авиационна администрация на САЩ обяви премахването на всички ограничения за летищата, наложени по време на спирането на дейността на правителството.

След повече от 40 дни криза, членове на Конгреса от Републиканската и Демократическата партии постигнаха бюджетно споразумение, което позволи приемането на законопроект, удължаващ държавното финансиране до 30 януари. Доналд Тръмп подписа документа на 12 ноември, възобновявайки работата на всички федерални служители, включително летищните работници.

„Мисля, че системата за въздушен транспорт трябва да се върне напълно към нормалното до този уикенд“,

коментира новината главният изпълнителен директор на Delta Air Lines Ед Бастиан.

Много експерти в САЩ се опасяваха, че спирането на дейността може да наруши плановете на американците да посетят семейството си за Деня на благодарността, който се пада на 27 ноември тази година.

По време на спирането на дейността на правителството в цялата страна бяха отменени или забавени приблизително 10 000 полета, а частни самолети не успяха да кацнат на някои летища. Delta Air Lines беше най-силно засегната: 52% от полетите ѝ бяха отменени или забавени.