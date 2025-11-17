Земеделското министерство прати патрули в Карлово, заради забелязаната мечка

В Карлово са осигурени денонощни патрули заради забелязаната мечка в региона, информират от земеделското министерство. От ведомството успокояват жителите, че са в постоянна координация с Държавното горско стопанство “Карлово” и Регионалната дирекция по горите – Пловдив.

До момента не са регистрирани нови сигнали за засичане на мечката, като няма и данни за нанесени щети.

От министерството напомнят да не се оставят храни на открити места. През този сезон мечките търсят допълнителна храна, подготвяйки се за зимата, което увеличава риска те да навлязат в населените места.

След случая с разхождащия се хищник от преди дни в Карлово, хората споделиха, че са забелязали хранилки и намазани с мед дървета в близост до къщите им.

“В случай че мечката се появи отново, приоритет е нейното безопасно прогонване от населеното място. При невъзможност за овладяване на ситуацията, протоколът допуска контролиран отстрел като краен вариант, извършван единствено от упълномощени специалисти”, коментират от институцията.