Бившият вицепрезидент на Qualcomm получи 4 години затвор за измама за 180 млн. долара

Бившият вицепрезидент на Qualcomm д-р Карим Араби беше осъден на четири години федерален затвор за измама за 180 млн. долара. Според прокуратурата той е създал „куха“ фирма, за да представи технология, разработена в Qualcomm, като независим продукт и така компанията е платила над 150 млн. долара за придобиването ѝ. Огромна част от средствата са били прехвърляни на сестра му.

Д-р Карим Араби е признат за виновен в измама, конспирация и пране на пари. Освен затвора, той трябва да върне над 45 млн. долара, луксозни имоти в Канада и Норвегия и да заплати 100.8 млн. долара на технологичният гигнат Qualcomm.

След „кухата“ сделка Араби и съучастниците му са прикривали схемата чрез други подставени фирми, покупка на 15 имота и изтриване на доказателства. Прокуратурата определя случая като сериозно предателство към работодателя и пример за тежка корпоративна измама.