Ниското съдържание на захар и богатството на антиоксиданти правят драконовия плод полезен за намаляване на инсулиновата резистентност и омазняването на черния дроб, а фибрите му поддържат здравето на червата.
Драконовият плод може да се яде пресен, смесен с кисело мляко, или да се добавя към смутита и салати. Плодът има червена кора, бяла или червена вътрешност и черни семена и предлага множество здравни ползи.
Драконовият плод съдържа желязо, магнезий, фибри и още редица полезни вещества.
Според американското списание Health, 100 грама драконов плод осигуряват:
- 57 калории
- 0,36 гр. протеин
- 0,14 гр. мазнини
- 15 гр. въглехидрати
- 3 гр. фибри
- 5% от дневната нужда от витамин C
- 1% желязо
- 2% магнезий
Здравният сайт Healthline посочва, че плодът съдържа много антиоксиданти, като беталаини, хидроксицинамати и флавоноиди. Те защитават клетките от свободните радикали, които се свързват с хронични заболявания и стареене.
- Беталаините — червени пигменти в червените сортове — помагат за намаляване на общия холестерол и други рискове.
- Хидроксицинаматите имат антиракови свойства.
- Флавоноидите подпомагат мозъчното здраве и намаляват риска от сърдечни заболявания.
Ползи за здравето от редовната консумация на драконов плод
Подпомага сърдечното здраве
Семената съдържат омега-3 и омега-6 мастни киселини, полезни за сърцето.
Витамин B3 помага за намаляване на „лошия“ LDL холестерол и повишаване на „добрия“ HDL.
Плодът предотвратява оксидативния стрес, който може да доведе до сърдечни проблеми.
Антиракови свойства
Плодът е богат на антиоксиданти, които подпомагат борбата срещу раковите клетки.
Съдържанието му на витамин C може да забави растежа на тумори и да облекчи симптоми като умора, гадене, болка и загуба на апетит.
Помага и за изчистване на вредните тежки метали от тялото.
Подобрено храносмилане и контрол на теглото
Фибрите в драконовия плод:
- подпомагат храносмилането
- предотвратяват запек и диария
- регулират теглото, като поддържат усещането за ситост
- подобряват метаболизма
- понижават кръвната захар
- намаляват желанието за сладко
Засилване на имунната система
Плодът съдържа витамини C, B1, B2, B3 и минерали като калций, фосфор, желязо, плюс протеини и фибри.
Те:
- подсилват защитните сили на организма
- подпомагат борбата срещу бактерии и вируси
- намаляват възпалението
- подпомагат детоксикацията
Подобряване на зрението
Витамин А в драконовия плод подобрява зрението и цветоусещането.
Недостигът му може да доведе до нощна слепота и макулна дегенерация.
Подкрепа за мозъка и нервната система
Витамините от група B подпомагат мозъчната функция,
калцият укрепва нервната система,
а здравословните мазнини защитават миелиновата обвивка и спомагат за ефективно предаване на нервни сигнали.
Здрави кости и кожа
Калцият и фосфорът укрепват костите и зъбите, подпомагат възстановяването на организма и намаляват риска от остеопороза.
Антиоксидантите и здравословните мазнини поддържат кожата гладка и младежка.
Други особености
- Червеният драконов плод е по-сладък от белия, защото съдържа повече захар.
→ Хора с диабет или целящи отслабване е по-добре да избират бялата разновидност.
- Антиоксидантите в плода намаляват възпалението, свързано с подагра, диабет и артрит.
→ Белият сорт съдържа същите вещества, но в по-малки количества.
- Кръглите плодове обикновено са по-сладки и ароматни от продълговатите.
→ Зрелият, твърд плод с дебело месо и тънка кора е най-хранителен и вкусен.
