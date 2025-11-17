Ниското съдържание на захар и богатството на антиоксиданти правят драконовия плод полезен за намаляване на инсулиновата резистентност и омазняването на черния дроб, а фибрите му поддържат здравето на червата.

Драконовият плод може да се яде пресен, смесен с кисело мляко, или да се добавя към смутита и салати. Плодът има червена кора, бяла или червена вътрешност и черни семена и предлага множество здравни ползи.

Драконовият плод съдържа желязо, магнезий, фибри и още редица полезни вещества.

Според американското списание Health, 100 грама драконов плод осигуряват:

57 калории

0,36 гр. протеин

0,14 гр. мазнини

15 гр. въглехидрати

3 гр. фибри

5% от дневната нужда от витамин C

1% желязо

2% магнезий

Здравният сайт Healthline посочва, че плодът съдържа много антиоксиданти, като беталаини, хидроксицинамати и флавоноиди. Те защитават клетките от свободните радикали, които се свързват с хронични заболявания и стареене.

Беталаините — червени пигменти в червените сортове — помагат за намаляване на общия холестерол и други рискове.

— червени пигменти в червените сортове — помагат за намаляване на общия холестерол и други рискове. Хидроксицинаматите имат антиракови свойства.

имат антиракови свойства. Флавоноидите подпомагат мозъчното здраве и намаляват риска от сърдечни заболявания.

Ползи за здравето от редовната консумация на драконов плод

Подпомага сърдечното здраве

Семената съдържат омега-3 и омега-6 мастни киселини, полезни за сърцето.

Витамин B3 помага за намаляване на „лошия“ LDL холестерол и повишаване на „добрия“ HDL.

Плодът предотвратява оксидативния стрес, който може да доведе до сърдечни проблеми.

Антиракови свойства

Плодът е богат на антиоксиданти, които подпомагат борбата срещу раковите клетки.

Съдържанието му на витамин C може да забави растежа на тумори и да облекчи симптоми като умора, гадене, болка и загуба на апетит.

Помага и за изчистване на вредните тежки метали от тялото.

Подобрено храносмилане и контрол на теглото

Фибрите в драконовия плод:

подпомагат храносмилането

предотвратяват запек и диария

регулират теглото, като поддържат усещането за ситост

подобряват метаболизма

понижават кръвната захар

намаляват желанието за сладко

Засилване на имунната система

Плодът съдържа витамини C, B1, B2, B3 и минерали като калций, фосфор, желязо, плюс протеини и фибри.

Те:

подсилват защитните сили на организма

подпомагат борбата срещу бактерии и вируси

намаляват възпалението

подпомагат детоксикацията

Подобряване на зрението

Витамин А в драконовия плод подобрява зрението и цветоусещането.

Недостигът му може да доведе до нощна слепота и макулна дегенерация.

Подкрепа за мозъка и нервната система

Витамините от група B подпомагат мозъчната функция,

калцият укрепва нервната система,

а здравословните мазнини защитават миелиновата обвивка и спомагат за ефективно предаване на нервни сигнали.

Здрави кости и кожа

Калцият и фосфорът укрепват костите и зъбите, подпомагат възстановяването на организма и намаляват риска от остеопороза.

Антиоксидантите и здравословните мазнини поддържат кожата гладка и младежка.

Други особености

Червеният драконов плод е по-сладък от белия, защото съдържа повече захар.

→ Хора с диабет или целящи отслабване е по-добре да избират бялата разновидност.

Антиоксидантите в плода намаляват възпалението, свързано с подагра, диабет и артрит.

→ Белият сорт съдържа същите вещества, но в по-малки количества.

Кръглите плодове обикновено са по-сладки и ароматни от продълговатите.

→ Зрелият, твърд плод с дебело месо и тънка кора е най-хранителен и вкусен.

