Ползи за здравето от редовната консумация на драконов плод

Ниското съдържание на захар и богатството на антиоксиданти правят драконовия плод полезен за намаляване на инсулиновата резистентност и омазняването на черния дроб, а фибрите му поддържат здравето на червата.

Драконовият плод може да се яде пресен, смесен с кисело мляко, или да се добавя към смутита и салати. Плодът има червена кора, бяла или червена вътрешност и черни семена и предлага множество здравни ползи.

Драконовият плод съдържа желязо, магнезий, фибри и още редица полезни вещества.
Според американското списание Health, 100 грама драконов плод осигуряват:

  • 57 калории
  • 0,36 гр. протеин
  • 0,14 гр. мазнини
  • 15 гр. въглехидрати
  • 3 гр. фибри
  • 5% от дневната нужда от витамин C
  • 1% желязо
  • 2% магнезий

Здравният сайт Healthline посочва, че плодът съдържа много антиоксиданти, като беталаини, хидроксицинамати и флавоноиди. Те защитават клетките от свободните радикали, които се свързват с хронични заболявания и стареене.

  • Беталаините — червени пигменти в червените сортове — помагат за намаляване на общия холестерол и други рискове.
  • Хидроксицинаматите имат антиракови свойства.
  • Флавоноидите подпомагат мозъчното здраве и намаляват риска от сърдечни заболявания.

Подпомага сърдечното здраве

Семената съдържат омега-3 и омега-6 мастни киселини, полезни за сърцето.
Витамин B3 помага за намаляване на „лошия“ LDL холестерол и повишаване на „добрия“ HDL.
Плодът предотвратява оксидативния стрес, който може да доведе до сърдечни проблеми.

Антиракови свойства

Плодът е богат на антиоксиданти, които подпомагат борбата срещу раковите клетки.
Съдържанието му на витамин C може да забави растежа на тумори и да облекчи симптоми като умора, гадене, болка и загуба на апетит.
Помага и за изчистване на вредните тежки метали от тялото.

Подобрено храносмилане и контрол на теглото

Фибрите в драконовия плод:

  • подпомагат храносмилането
  • предотвратяват запек и диария
  • регулират теглото, като поддържат усещането за ситост
  • подобряват метаболизма
  • понижават кръвната захар
  • намаляват желанието за сладко

Засилване на имунната система

Плодът съдържа витамини C, B1, B2, B3 и минерали като калций, фосфор, желязо, плюс протеини и фибри.
Те:

  • подсилват защитните сили на организма
  • подпомагат борбата срещу бактерии и вируси
  • намаляват възпалението
  • подпомагат детоксикацията

Подобряване на зрението

Витамин А в драконовия плод подобрява зрението и цветоусещането.
Недостигът му може да доведе до нощна слепота и макулна дегенерация.

Подкрепа за мозъка и нервната система

Витамините от група B подпомагат мозъчната функция,
калцият укрепва нервната система,
а здравословните мазнини защитават миелиновата обвивка и спомагат за ефективно предаване на нервни сигнали.

Здрави кости и кожа

Калцият и фосфорът укрепват костите и зъбите, подпомагат възстановяването на организма и намаляват риска от остеопороза.
Антиоксидантите и здравословните мазнини поддържат кожата гладка и младежка.

Други особености

  • Червеният драконов плод е по-сладък от белия, защото съдържа повече захар.
    → Хора с диабет или целящи отслабване е по-добре да избират бялата разновидност.
  • Антиоксидантите в плода намаляват възпалението, свързано с подагра, диабет и артрит.
    → Белият сорт съдържа същите вещества, но в по-малки количества.
  • Кръглите плодове обикновено са по-сладки и ароматни от продълговатите.
    → Зрелият, твърд плод с дебело месо и тънка кора е най-хранителен и вкусен.

