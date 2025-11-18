Глобалните борси ликвидираха позиции на 177 000 търговци за 24 часа

Глобалните крипто борси ликвидираха позиции на повече от 177 367 търговци за 24 часа, на обща стойност 950.09 милиона долара, според данни от платформата Coinglass.

По-рано цената на Bitcoin падна под 90 000 долара по време на търговия за първи път от 22 април 2025 година. Според данни на Binance, по-късно тя възвърна част от стойността си, но в момента (9.06 ч.) Bitcoin показва намаление с 5.92% до 89.760 долара, докато цената на втората по големина криптовалута по пазарна капитализация, Ethereum (ETH), е намаляла с 6.33%, падайки до 2994 долара.

Данните от Coinglass показват, че

по-голямата част от ликвидациите са се случили с Bitcoin (509.41 милиона долара).

Приблизително 663.5 милиона долара ликвидации са били за дълги позиции, а 286.6 милиона долара – за къси позиции. Най-голямата поръчка за ликвидация през последните 24 часа е подадена на крипто борсата Hyperliquid за двойката BTC-USD, на стойност 96.51 милиона долара.

Според Coinmarketcap, към 18 ноември

общата пазарна капитализация на криптовалутите е спаднала с 4.47% за 24 часа до 3.09 трилиона долара.

От тях 1.79 трилиона долара (58.2%) се дължат на Bitcoin, а 360 милиарда долара (11.7%) – на Ethereum.

По-рано няколко експерти, изразиха мнение, че Bitcoin е изложен на риск от продължителна корекция и спад до 77 000 долара.